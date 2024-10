A- A+

Saúde Fisiculturista Eduarda Bezerra é internada com desidratação severa; quando a condição é grave? Atleta se preparou por 11 meses para a competição e disse que sentiu febre, calafrio e que não conseguia ingerir água

A atleta brasileira de Wellness Eduarda Bezerra precisou ser levada às pressas ao hospital em Las Vegas, Estados Unidos, após conquistar o terceiro lugar em um pódio inteiro de brasileiras no Mr.Olympia — considerado a Copa do Mundo do fisiculturismo.

É a primeira vez que a jovem de 25 anos participa da competição. Em suas redes sociais, ela compartilhou alguns dos sintomas que sentiu e que levaram à emergência.

"Desde ontem de manhã, eu estava me sentindo muito mal. Muito calafrio e febre. Não estava conseguindo tomar água e me hidratar bem. Sofri uma desidratação severa. Tive muita febre, cheguei a 40°C e tive que vir para a emergência", afirmou.

A desidratação ocorre quando o corpo perde mais água do que é ingerido e, isso, pode acontecer por várias causas como estar muito tempo num ambiente com uma temperatura elevada, fazer exercício físico muito intenso ou sofrer de vômitos e diarreia constantes.

Segundo a atleta, no texto em suas redes sociais, ela se preparou para a competição pelos últimos 11 meses e disse que sabia que poderia ter uma consequência grave sobre o cansaço físico.

A desidratação pode causar sintomas como forte dor de cabeça, cansaço, sede intensa, boca seca, pouca urina, cãibras, tontura, olheiras, olhos fundos e choro sem lágrima, por exemplo.

Tipos e sintomas da desidratação

Existem três tipos de desidratação (leve, moderada e severa) e seus sintomas podem variar de acordo com cada um deles.

Desidratação leve

Sensação de sede constante;

Oligúria (diminuição da quantidade de urina)

Urina amarelo escura e com cheiro forte;

Boca seca;

Dor de cabeça;

Tontura e fraqueza.

Normalmente, este tipo de desidratação é fácil de tratar, sendo apenas recomendado aumentar a ingestão de água durante o dia.

Desidratação moderada

Quando a desidratação continua se agravando e não existe qualquer tipo de tratamento, começam a surgir outros sintomas, como:

Dor muscular;

Câimbras;

Perda de equilíbrio;

Piora da dor de cabeça;

Náuseas.

Além de oferecer mais água, também é recomendado tomar soro caseiro ou uma solução de reidratação oral, vendida na farmácia, que além da água também ajuda a repor os níveis de minerais.

Desidratação severa

Já nos casos mais graves, em que existe perda de mais de 10 a 15% da água corporal, os sintomas se agravam e podem incluir:

Falta de suor;

Diminuição do batimento cardíaco;

Respiração rápida;

Olheiras nos olhos;

Febre baixa e constante.

Em pessoas mais sensíveis, como crianças e idosos, pode ainda acontecer períodos de delírio, assim como desmaios.

Nestes casos, geralmente o tratamento precisa ser feito no hospital com a administração de soro diretamente na veia e deve ser iniciado o mais rápido possível, para evitar complicações graves.

Tratamento

Em alguns casos, o médico pode pedir também a realização de exames de sangue para medir os níveis de eletrólitos, como sódio e potássio, assim como a dosagem de ureia e creatinina e comprovar a desidratação.

O tratamento da desidratação depende da idade do paciente e do tipo de desidratação. De uma maneira geral, o ideal é ingerir uma boa quantidade de água, cerca de 2 litros, ou de outros tipos de líquidos, como chá, sumos de frutas, leite e sopa.

Também é importante ingerir vegetais frescos, como tomate, fruta como melancia, queijo fresco e iogurte, por exemplo. Caso o paciente tenha dificuldade em deglutir, deve-se hidratar oferecendo gelatina ou água gelificada.

