FMI aumenta ligeiramente sua previsão de crescimento global para este ano para 3,3%

O Fundo Monetário Internacional (FMI) aumentou ligeiramente sua previsão de crescimento global para este ano para 3,3% (+0,1 ponto percentual), mas com diferenças marcantes entre as regiões.

Em sua atualização do relatório anual, os Estados Unidos registram a revisão mais acentuada (+0,5 ponto percentual), com crescimento previsto de 2,7% neste ano, ampliando assim a diferença com outras economias avançadas, particularmente a União Europeia (UE).

