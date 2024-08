A- A+

Explosões em Kiev Fortes explosões são ouvidas em Kiev após alerta aéreo Fortes explosões foram ouvidas no centro e no leste de Kiev nesta segunda-feira (5)

Fortes explosões foram ouvidas no centro e no leste de Kiev nesta segunda-feira (5), depois que as autoridades soaram um alerta aéreo, informaram jornalistas da AFP.

"As defesas aéreas estão operando em Kiev. Fiquem nos abrigos", escreveu o prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko, no Telegram. Um repórter da AFP ouviu cinco explosões fortes no bairro de Pozniaky, na região leste da cidade.

Veja também

Bangladesh Pelo menos 20 pessoas morrem em protesto em Bangladesh