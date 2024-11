Frequentadores de saunas dormem melhor, diz estudo sueco

A- A+

As saunas parecem ter efeitos positivos na saúde física e mental. Segundo estudo sueco, frequentadores são mais felizes e tem mais energia. Pesquisa foi baseada em questionários e pesquisas de saúde de participantes em Norrbotten e Västerbotten, cidades da Suécia.

O estudo faz parte de uma pesquisa populacional conhecida como estudo MONICA (Monitoramento de Tendências e Determinantes em Doenças Cardiovasculares), que examina regularmente a saúde de uma amostra selecionada aleatoriamente de indivíduos no norte da Suécia.

De um total de 1.180 pessoas com idades entre 25 e 74 anos, 971 pessoas responderam às perguntas sobre hábitos de sauna e, dessas, 66% responderam que faziam sauna pelo menos uma vez por mês. Esse grupo foi então comparado àqueles que não usavam saunas.

— O grupo de usuários de sauna era um pouco mais jovem, um pouco mais masculino, mais trabalhador ou empregado, um pouco mais ativo fisicamente e menos propenso a fumar. Em contraste, mais pessoas neste grupo bebiam álcool, mas mostra que os usuários são mais felizes, dormem melhor, têm mais energia e avaliam sua saúde mental e física melhor do que o grupo que não usa saunas — explica Hans Hägglund, um dos autores do estudo.

Segundo o cientista, com base nos resultados do estudo, a pessoa deve fazer sauna de uma a quatro vezes por mês para alcançar um alto nível de felicidade.

— Usar saunas com mais frequência do que isso, por exemplo, de 2 a 7 vezes por semana, não melhora mais a saúde mental ou física ou os níveis de energia — afirmou.

Os pesquisadores agora planejam realizar mais estudos para ver se métodos estatísticos podem ser usados para descobrir se o uso de saunas é realmente responsável pelos efeitos observados. E também para descobrir se apenas as saunas podem ser associadas a esses efeitos positivos.

— Conduziremos mais análises estatísticas sobre esse grande conjunto de dados. Também queremos explorar se os estudos podem ser feitos de forma mais controlada no laboratório. O que nos faz dormir melhor, por exemplo? Queremos tentar entender as causas raízes dessas relações positivas que vemos no estudo — diz Hägglund.

Sauna seca ou a vapor?

Os dois tipos apresentam benefícios para a saúde, mas têm características diferentes. A sauna seca é de origem finlandesa e estima-se que há 2 milhões de saunas para 5,4 milhões de habitantes do país. Além disso, a prática foi nomeada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

Nessas saunas a temperatura interna chega de 70°C a 100°C e a nudez natural é quase obrigatória. Apesar das altas temperaturas, a umidade interna é mínima, nunca superior a 20%. Quanto às características do local, no interior são revestidas de madeira e as cabines aquecidas com lenha ou eletricidade.

Ao contrário, as saunas úmidas ou banhos de vapor são originárias de países árabes, onde o ritual corporal é um costume cultural. A sauna úmida é totalmente hermética e, diferente da seca, seu interior é feito de telhas e estruturas de mármore para que a umidade escorra; sua temperatura não excede dos 50°C a 70 °C, mas a umidade que se acumula no interior atinge 100%. Seu alto grau de umidade evita que o suor evapore e, portanto, há uma maior sensação de calor.

Um estudo da JAMA Internal Medicine descobriu que ir à sauna pode ajudar pessoas com problemas cardíacos a prolongar a vida útil.

Os pesquisadores acompanharam de perto 2.300 homens que visitaram a sauna pelo menos uma vez por semana durante 20 anos. Como resultado, as pessoas que foram expostas às altas temperaturas apresentaram um risco menor de derrames e ataques cardíacos.

— Os efeitos cardiovasculares das saunas foram bem documentados no passado. Reduz a pressão arterial e há razões para acreditar que seus efeitos são bons para a circulação sanguínea — apontou Thomas Lee, cardiologista e editor fundador da Harvard Heart Letter.

Outro estudo publicado no International Journal of Environmental Research and Public Health mostrou que a exposição regular ao calor da sauna pode ser útil na redução dos níveis de estresse em pessoas que sofrem do problema de forma crônica.

Veja também

Letramento Anielle: letramento e regulação são caminhos contra racismo nas redes