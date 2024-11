A- A+

Saúde Simulação de IA mostra como 5 fatores do dia a dia agem sobre a pele gerando envelhecimento Agentes que agridem a epiderme incluem poluição do ar, ansiedade e excesso de exposição solar

Cremes e cosméticos podem ajudar a ter uma pele melhor, mas a principal providência que você pode tomar para preservar a saúde da epiderme é evitar alguns fatores ambientais.

Os efeitos desses cinco estressores podem se acumular como tempo e fazer com que você tenha uma aparência cansada, manchada, enrugada, com perda de textura e luminosidade.

Para demonstrar a ação desses cinco fatores comuns na vida moderna, incluindo poluição e tabagismo, especialistas da Harley Street Skin Clinic, em Londres, usaram inteligência artificial (IA) para simular o antes e depois de rostos submetidos a cada um dos agressores ambientais.

Ao The Daily Mail, a especialista de cuidados com a pele da clínica Lesley Reynolds acrescentou que, além de evitar esses agentes, manter a saúde da epiderme também envolver “dormir o suficiente, manter-se hidratado e alimentar-se bem”, além, claro, de usar filtro solar.

Confira abaixo a simulação de cada um desses fatores:

Efeitos da ansiedade e estresse sobre a pele. | Foto: Harley Street Skin Clinic/Reprodução

Ansiedade

Os especialistas dizem que o estresse causado pela ansiedade pode desencadear inflamação, retardar a cicatrização e provocar psoríase ou eczema. O efeito na pele é de linhas finas e rugas. Os olhos parecem fundos, opacos e com olheiras.

Sol em excesso

A ação solar pode danificar o colágeno da pele, levando a mais linhas finas e flacidez. Também pode atuar no nível celular e aumentar o risco de câncer de pele. O acúmulo desses efeitos causa manchas vermelhas e marrons, perda de definição nos lábios, linhas finas e rugas, sobretudo na testa e ao redor da boca. Os especialistas recomendam o uso de protetor solar diariamente.

Ação do sol na pele do rosto. | Foto: Harley Street Skin Clinic/Reprodução

Poluição do ar

As partículas finas liberadas no ar por poluidores como carros e fábricas são capazes de penetras na pele e provocar inflamação. Para combater essa agressão, a pele pode produzir óleo em excesso, obstruindo poros e causando acne. O resultado são cicatrizes de acne, linhas finas e queda da pele sob os olhos. Os dermatologistas indicam esfoliação suave para remover essas toxinas.

Dureza da água

Água dura é aquela que contém altos níveis de minerais dissolvidos, principalmente cálcio e magnésio. Ingerir esse tipo de água pode retirar a umidade e os óleos naturais da pele, além de provocar inflamação, que favorece a acne e acelera o aparecimento de linhas finas. Nos locais onde o fornecimento de água tem essa característica, os especialistas recomendam usar água mineral ou um filtro que retire parte desses minerais.

Fumo

O tabagismo é sabidamente um hábito prejudicial para a pele. Causa envelhecimento precoce, deixa a pele opaca e sem vida, especialmente sob os olhos. Linhas finas se formam ao redor da boca devido ao franzimento do próprio ato de fumar.

