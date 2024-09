O que significa usar muita roupa preta? Psicólogos explicam relação entre a cor e o comportamento

A- A+

A cor preta tornou-se a preferida para roupas, pois é um tom versátil, fácil de combinar, que oferece elegância e sofisticação. Muito tem se falado sobre a personalidade das pessoas e a relação com suas cores preferidas. De acordo com o portal de saúde "WebMD", a psicologia de tonalidades, Lara Ferreiro, conecta as cores com emoções e comportamento.

Especialistas apontam que pessoas que preferem a cor preta e a usam com frequência em suas roupas tendem a refletir uma série de características distintivas. A psicologia, por sua vez, explora como o preto pode influenciar a imagem pessoal e os aspectos de identidade e caráter.





Em entrevista ao site ABC, Ferreiro explicou que vestir-se de preto pode "representar força e seriedade". Além disso, ela analisa que é uma cor versátil e fácil de combinar, o que explica o seu uso frequente.

Ainda segundo a especialista, o uso do preto impacta na percepção pessoal das pessoas, pois para muita gente “essa tonalidade também transmite paz”.





“Essa cor também pode ser associada à melancolia e à nostalgia, ao mesmo tempo que oferece sensação de proteção e segurança. No geral, quem escolhe o preto tende a transmitir confiança e uma forte identidade pessoal”, disse a psicóloga.

A especialista também explica que as roupas pretas não só desperta diversas emoções em quem as usa, mas também pode revelar facetas importantes da personalidade. Essas pessoas ainda podem influenciar a forma como os indivíduos ao seu redor percebem o que vestem.

As que usam preto frequentemente, segundo Lara, podem refletir a intenção de não querer chamar a atenção, seja por serem introvertidas ou por complexos físicos.

Portanto, pessoas que se vestem de preto costumam ser vistas como elegantes e misteriosas, pois muitas vezes projetam uma imagem criativa e rebelde. Pode dar uma impressão de intimidação e poder, além de refletir características como o individualismo.

