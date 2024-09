A- A+

SAÚDE Saiba quais são os benefícios físicos e emocionais do beijo para a saúde Em um beijo de pelo menos três minutos, é possível queimar cerca de doze calorias

Uma das formas que o ser humano possui para demonstrar amor é o beijo, que, segundo a Word Reference, é o “toque que se faz em algo ou alguém com os lábios juntos e separando-os fazendo uma pequena aspiração”. Por outro lado, segundo a Fundação Instituto Superior de Ciências da Saúde de Buenos Aires, a ação de beijar não é praticada apenas por humanos, mas também é observada em primatas como chimpanzés e bonobos, além de ser feita em diferentes partes do corpo, cada uma com um significado específico.

O beijo é uma forma de expressar afeto, sentimentos e emoções típicas do ser humano e, segundo Freud, é o “primeiro lugar onde se estabelece o desejo sexual”. Segundo a Fundação, os beijos são divididos em quatro, dependendo do local onde são dados e da sua duração:

Beijos sociais: são aqueles que são dados na bochecha ao cumprimentar ou aqueles que são lançados ao ar. Não há troca de saliva neles.

Beijo na boca: são aqueles que se dão nos lábios, mas são curtos, portanto não há troca de saliva. Também são conhecidos como 'selinhos' e são amplamente praticados em casal e em algumas pessoas entre pais e filhos.

Beijo de língua: neste há troca de saliva e é feito quando a língua é inserida na boca da outra pessoa. É mais intenso e duradouro.

Beijos sexuais: são aqueles que ocorrem na sedução e nas relações sexuais.





Algumas pesquisas mostraram que o beijo não só demonstra carinho pelo outro, mas também é considerado um remédio natural, tendo benefícios como:

Elevar o ânimo e melhorar a auto-estima

Ajudar a estimular e secretar hormônios, funcionando como analgésico

Fortalecer o sistema imunológico

Liberar adrenalina, o que causa aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca

Liberar neuropeptídeos, substâncias químicas que podem ajudar a prevenir infecções

Ajudar a queimar calorias: em um beijo de pelo menos três minutos, é possível queimar cerca de doze calorias

São utilizados vários músculos da face e pescoço, o que promove ou previne a formação de rugas na pele

Fortalecer o relacionamento do casal, aumentando a cumplicidade, a confiança e a segurança

Como as endorfinas aparecem durante o beijo, elas podem ajudar a combater certas dores.

Veja também

DESMATAMENTO Cerrado: desmatamento emite 135 milhões de toneladas de CO2 desde 2023