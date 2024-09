A- A+

Famosos Veja atores que se recusam atuar em cenas de beijo: "Esses lábios estão prometidos a outra" Artistas como Penn Badgley, Neal McDonough e Candace Cameron Bure decidiram não gravar momentos íntimos em séries e filmes com colegas por motivos religiosos

Uma decisão baseada em princípios: atores como Penn Badgley, Neal McDonough e Candace Cameron Bure começaram a recusar gravações de cenas de beijo ou de sexo em filmes e séries de que participam.



No caso do ator Penn Badgley (de “Você” e da primeira versão de “Gossip girl”), foi o amor que o fez optar em negar essas cenas com colegas de trabalho.





Casado com a cantora Domino Kirke, o artista expôs a sua decisão pela primeira vez durante as gravações de “Você”, da Netflix. “Chegou a um ponto em que eu não queria mais fazer isso. Antes de aceitar o papel, me perguntei: ‘Eu tenho uma carreira se eu não fizer isso?’”, disse ele em um episódio de seu programa, Podcrushed. “Eu perguntei (à criadora da série) Sera Gamble: ‘Posso simplesmente não fazer mais cenas de intimidade?’”





Penn Badgley e Blake Lively, da série 'Gossip girl' — Foto: Reprodução

De acordo com ele, Sera assentiu com a sua decisão: “Ela nem piscou, ficou muito feliz que eu fui honesto, e teve uma resposta muito positiva. Apreciou minha franqueza e também que eu estava sendo razoável e prático”, disse ele.

Outro a recusar cenas de intimidade, Neal McDonough já falou que a decisão fez com que ele perdesse um papel na série “Scoundrels”, da ABC. O motivo também é o casamento: “Não vou beijar outra mulher porque esses lábios já estão prometidos a outra”, afirmou ele em entrevista à revista Closer Weekly.

O ator é casado com a modelo Ruve McDonough desde 2003 e tem cinco filhos. Muito católico, ele tomou a decisão em 2019, quando recusou filmar algumas cenas com Virginia Madsen para “Desperate Housewives”. “Eu não conseguia um emprego porque todos pensavam que eu era um fanático religioso. Eu sou muito religioso. Coloco Deus e a família em primeiro lugar, e eu em segundo. É assim que eu vivo. Foi difícil por alguns anos. Mas eu não ia perder essa batalha e funcionou. Minha carreira tem sido fenomenal."

Atriz do famoso seriado “Três é demais”, Candace Cameron Bure diz que não aceita se sentir em um momento íntimo com outra pessoa qualquer que não seja o seu marido. Assim como McDonough, ela também é uma cristã muito devota.

“Às vezes, eu estou fazendo meus filmes e temos um cara novo em cada filme. Estou ficando cada vez mais desconfortável com isso quanto mais velha estou ficando. Não quero continuar fazendo isso”, disse ela em 2017 em entrevista à revista Us Weekly.

