é artificial? Melancia de borracha e cebola de vidro? Produtos comercializados nos EUA geram polêmica nas redes Caso repercutiu depois que americanos e moradores dos EUA publicaram vídeos de frutas com aspecto de borracha em suas redes

Nos últimos dias, vídeos com frutas com aspecto de borracha e vidro, vendidas nos Estados Unidos, têm ganhado destaque no TikTok.

A polêmica começou quando vários americanos e moradores dos EUA mostraram alimentos, como verduras, frutas e legumes, que pareciam falsos em suas redes sociais.

Uma americana postou um vídeo mostrando uma melancia com textura endurecida. Na ocasião, ela tenta partir um pedaço da fatia, mas não consegue.

Na legenda, ela afirma que a aparência é bonita, mas o sabor deixa a desejar.

Em outro vídeo, uma cebola aparece em uma panela com água e é possível ver uma camada em volta do legume que se assemelha a uma capa de vidro.

A notícia gerou especulações e uma onda de vídeos com pessoas, incluindo brasileiros com residência na região, reagindo aos alimentos vendidos no país.

Várias teorias da conspiração foram criadas a respeito da produção desses alimentos, em que diziam se tratar de frutas falsas feitas em impressoras 3D.

Uma das explicações foi feita pela tiktoker Talita Piazolli. Em vídeo, a criadora de conteúdo fala que o fenômeno acontece porque muitas das frutas dos EUA, por não se tratar de um país tropical, não são produzidas durante o ano, sendo necessário a importação de outros países.

Nesse processo, para que os alimentos, enviados ainda verdes, não estraguem no transporte, eles são congelados e antes de serem distribuídos para a venda são injetados produtos químicos como o etileno (regulador natural de alimentos) para acelerar o seu amadurecimento.

Dessa forma, as frutas chegam às casas dos consumidores “maduras”, mesmo ainda estando verdes, causando a textura mais dura e o sabor fraco.

Mesmo com toda repercussão, até o momento não foi divulgado nenhum parecer que explique o que de fato está causando as mudanças nos alimentos.

