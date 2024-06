A- A+

alimentos Vegetais e frutas congelados são tão saudáveis quanto as opções frescas? Especialista esclarece Manter os alimentos separados no congelador é uma forma de mantê-los utilizáveis por mais tempo

A correria da vida moderna pode tornar difícil manter alimentos frescos sempre à disposição para todas as refeições. Um mito que persiste é dos vegetais congelados serem menos saudáveis (por perderem suas propriedades) do que os comprados no mesmo dia. O que a ciência diz sobre isso? Especialista esclarece mito.

O fato de vegetais e frutas congelados terem menos nutrientes ou serem menos saudáveis é um mito. Alguns vegetais podem ser congelados sem perderem suas propriedades.

De acordo com a pesquisadora Evangeline Mantzioris, diretora do programa de Nutrição e Ciências dos Alimentos na Universidade do Sul da Austrália, os vegetais congelados podem ser até mais ricos em alguns nutrientes, como vitamina C e E, pois são congelados logo após o momento da colheita.

"Minerais como cálcio, ferro e magnésio permanecem em níveis semelhantes nos produtos congelados em comparação com os frescos. Outra vantagem dos vegetais e frutas congelados é o potencial de redução do desperdício de alimentos, já que você pode usar apenas o que precisa no momento", escreveu Mantzioris, em um artigo para o The Conversation.

Além disso, também é possível manter os alimentos por mais tempo quando eles são congelados logo após serem comprados no mercado ou na feira. A pesquisadora indica a técnica do branqueamento, que consiste em dar um choque térmico no alimento: ele deve ser cozido por pouco tempo na água fervente e resfriado logo em seguida numa água com gelo. Após o processo, ele pode ser congelado sem perder seus nutrientes.

"Os vegetais congelados não são adequados para saladas, mas podem ser consumidos assados ou cozidos no vapor e usados em sopas, ensopados, caçarolas, caril, tortas e quiches. As frutas congeladas podem ser adicionadas aos pratos do café da manhã (com cereais ou iogurte) ou utilizadas na culinária de tortas e bolos de frutas, por exemplo", explica a especialista.

