FAV Fundação Altino Ventura lança Projeto Semear 2 que busca apoiar crianças com síndrome do Zika Vírus A segunda fase da ação do FAV visa aprofundar o acompanhamento de crianças afetadas pela Síndrome Congênita do Zika Vírus (SCZV) e outras condições severas

A cerimônia de lançamento da segunda fase do Projeto Semear, uma importante iniciativa do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) em parceria com a RTI International, aconteceu nesta quinta-feira (14), no auditório da Fundação Altino Ventura (FAV), na Iputinga, Zona Oeste do Recife.

Durante a cerimônia, foi realizada uma confraternização simbólica com o partir do bolo em celebração ao avanço do projeto, e cestas básicas foram distribuídas para mães e cuidadores das crianças atendidas pela iniciativa.

O Projeto Semear 2 visa aprofundar o acompanhamento de crianças afetadas pela Síndrome Congênita do Zika Vírus (SCZV) e outras condições severas, proporcionando suporte técnico e humano às famílias, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dessas crianças e oferecer um acompanhamento contínuo de seu desenvolvimento.

O apoio da RTI International, parceira da FAV, e do National Institutes of Health (NIH), agência de pesquisa médica do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, possibilita a continuidade dessa missão, reforçando o impacto social do CER IV e o compromisso com o bem-estar das famílias atendidas.

O NIH é reconhecido mundialmente por financiar e conduzir pesquisas em saúde que buscam avanços para a prevenção e o tratamento de doenças, especialmente em áreas como saúde pública e medicina translacional, essenciais para o desenvolvimento de iniciativas como o Projeto Semear.

O evento desta quinta contou com as presenças de Liana Ventura, presidente do conselho curador da FAV; Camila Ventura, coordenadora do departamento de investigação científica da FAV; Anne Wheeler, pesquisadora principal da RTI International; Hannah Frawley, coordenadora do projeto pela RTI; e Pollyanna Carvalho, coordenadora terapêutica geral do CER IV.

