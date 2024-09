A- A+

Altino Ventura Fundação Altino Ventura amplia atendimentos e firma parceria para inclusão profissional Inauguração das instalações do 5º andar do prédio Marcelo Ventura vai beneficiar mais de 400 pacientes diariamente

Foram inauguradas oficialmente as instalações do 5º andar do prédio Marcelo Ventura, da Fundação Altino Ventura (FAV), na manhã de ontem.

A estrutura física, localizada no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife, vai beneficiar, diariamente, mais de 400 pacientes, totalizando 8 mil novos atendimentos mensais.

A solenidade de inauguração ocorreu no auditório da instituição. O coral "Menina dos Olhos", composto por pessoas assistidas pela FAV, fez uma apresentação musical, com canções que levaram o público a refletir sobre gratidão e proteção divina.

Diversas autoridades políticas participaram do momento. Estiveram presentes a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause (Cidadania), e as secretárias Zilda Cavalcanti (Saúde) e Amanda Aires (Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo)

O deputado estadual Alberto Feitosa (PL) representou a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Já a Câmara dos Deputados foi representada pelo deputado federal Augusto Coutinho (Republicanos). A ministra do Tribunal de Contas da União, Ana Arraes, também marcou presença.

Estrutura

A partir de agora, a FAV contará com 24 novos consultórios de oftalmologia voltados para diversas especialidades, tais como cirurgia refrativa, doenças de córnea, problemas de plástica ocular e disfunções.

Além disso, o Departamento de Investigação Científica da FAV ampliará as atividades de pesquisa, desenvolvendo “clinical trials” neste novo espaço.

A vice-governadora Priscila Krause comemorou o avanço estrutural da FAV e explicou os próximos passos que o Governo de Pernambuco planeja dar para interiorizar os cuidados oftalmológicos.

“Essa ampliação atende a uma demanda reprimida que nós temos. Isso já está contratualizado com a Secretária Estadual de Saúde para ampliar os serviços e interiorizar os atendimentos e cirurgias, como por exemplo a catarata, que hoje as pessoas precisam vir ao Recife para fazer. Através dessa parceria, a gente vai ampliar os atendimentos oftalmológicos para Salgueiro, e estrutura para realização de cirurgias a gente leva para Serra Talhada”, explicou.

“Estes 8 mil atendimentos por mês terão impacto direto nas filas de espera por consulta especializada na área de oftalmologia e de cirurgia de catarata, que é a maior causa de cegueira reversível que existe. Que a gente possa aumentar as cirurgias dessa doença, em decorrência do funcionamento do 5º andar”, comentou a secretária de Saúde, Zilda Cavalcanti.

Emprego e Renda Acessível

Ontem também foi assinada a parceria entre a instituição e a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (Sedepe) que oficializa o Programa Emprego e Renda Acessível, voltado para a qualificação técnica e empreendedora de Pessoas com Deficiência (PcDs) e os respectivos cuidadores.

A titular da pasta, Amanda Aires, acredita que somar o bom cuidado da FAV com os pacientes à oferta de capacitação profissional resulta numa melhor qualidade de vida para a população.

“A proposta é de que o Estado venha para dentro da Fundação para que a gente possa fazer a qualificação, trazer a Agência do Trabalho, a fim de que as pessoas sejam direcionadas aos postos de emprego, ou se fortalecerem para o empreendedorismo. A primeira parte, que é no 2º andar, está sendo inaugurada hoje, mas tem muita coisa boa vindo por aí”, alegou Aires.

As pessoas interessadas em participar do programa precisam se inscrever através do site sedepe.pe.gov.br e escolher a opção "Fundação Altino Ventura" para participarem dos cursos.

Recursos

Os aportes financeiros foram viabilizados por meio de deputados das bancadas federal e estadual para a aquisição de equipamentos e insumos, assim como o apoio do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de Pernambuco que asseguram a sustentabilidade do serviço para a prestação de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

A presidente do conselho curador da FAV, Liana Ventura, comemorou mais um passo importante dado pela instituição, resultado da parceria com a gestão estadual.

“Aqui fica registrada a nossa gratidão a todos que puderam contribuir para entregarmos à sociedade este 5º andar com atendimento de qualidade. É uma iniciativa que tem duplo coroamento para a valorização e inclusão social das pessoas com deficiência, através também da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco, que vai entregar cursos de capacitação para pessoas com deficiência e os familiares delas. Estamos encantados e com uma enorme palavra no nosso coração: gratidão”, ressaltou ela.

“Tenho gratidão também à bancada federal e estadual, que doou os equipamentos e insumos, e ao Ministério da Saúde que está apoiando a nossa missão institucional. Sem vocês, seria impossível a valorização e a inclusão, e, principalmente, a entrega desses equipamentos de primeira linha para que a população tenha mais dignidade e qualidade de vida”, conclui Liana.

O presidente da instituição, Marcelo Ventura, também aproveitou a oportunidade para agradecer as autoridades que abraçaram a causa oftalmológica.

“Aqui, agradecemos aos deputados que, de forma honrosa, garantem os investimentos, com as emendas. Nós devolvemos isso em atendimento às populações que aqui chegam, não só de Pernambuco, mas de outros estados. Essa inauguração garante toda uma linha de cuidados, não somente a consulta. Não é somente diagnosticar, mas fazer os exames, operar, dar alta e o acompanhamento do paciente. Serão 8 mil pacientes a mais. Então serão 60 mil pacientes por ano”, estimou ele.

Referência

A FAV está presente no Recife e em mais 145 cidades pernambucanas oferecendo tratamento oftalmológico. Referência, o serviço beneficia usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Norte e Nordeste do Brasil.

A instituição dispõe de equipe multiprofissional especializada que utiliza abordagem interdisciplinar, com tecnologias avançadas.

Com o título de maior centro oftalmológico de serviços públicos da América Latina e 38 anos de funcionamento, a fundação já realizou 22 milhões de procedimentos, 13 milhões de exames, 9 milhões de consultas e 611 mil cirurgias.

A Fundação Altino Ventura também possui o selo de 'Acreditado Pleno" pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).

