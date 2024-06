Fundador da OceanGate planeja viagem a um dos buracos submersos mais profundos do mundo, nas Bahamas

A- A+

Co-fundador da OceanGate, empresa dona do submarino que implodiu em uma viagem rumo ao naufrágio do Titanic no ano passado, Guillermo Söhnlein planeja realizar uma viagem ao Dean's Blue Hole, um dos buracos subaquáticos mais profundos do mundo, na Bahamas. A estrutura de 202 metros é descrita pela Blue Marble Exploration como "praticamente inexplorada".

A expedição ao Dean's Blue Hole está anunciada no site da empresa para ocorrer ainda em 2024.

"Na primeira descida de submersíveis tripulados, equipados com luzes LED e tecnologia de drones subaquáticos, os nossos cientistas poderão aventurar-se em algumas das condições menos hospitaleiras da Terra em busca de descobertas sem precedentes", diz a Blue Marble



Não há detalhes quanto ao submarino que seria usado nesta viagem, nem a data prevista para expedição.

Segundo a empresa, o Dean's Blue Hole tem uma estrutura em formato de vaso, com uma parte superior mais estreita e um interior amplo. Geólogos acreditam que podem existir aberturas ao longo das paredes da câmara principal que liguem o buraco ao Oceano Atlântico.

Caso isso seja confirmado, correntes e camadas térmicas inesperadas podem intervir com as operações subaquáticas.

Além disso, outro risco da viagem é a pressão das águas no local, cerca de 20 vezes mais intensa do que a da superfície. A abertura estreita do buraco também permite a entrada de pouca luz no interior da estrutura. Com isso, os exploradores deverão trabalhar em "completa escuridão".

"Os moradores locais acreditam que Dean's é um portal para o inferno e que o próprio Diabo se esconde nas profundezas. Todos os anos, várias pessoas se afogam no Dean's devido a uma variedade de infortúnios. Esperamos encontrar restos mortais e nos preparar para lidar com essas situações com o devido respeito pelas famílias", conclui a empresa.

