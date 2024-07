A- A+

mundo Furacão Beryl ameaça o Caribe e avança como tempestade de Categoria 3; veja vídeo do Espaço Ciclone tropical pode causar danos "potencialmente catastróficos" com seus ventos enquanto se move pelas Ilhas de Sotavento

O furacão Beryl está se movendo nesta segunda-feira para o oeste pelo Oceano Atlântico como uma tempestade de Categoria 3, enquanto pessoas em ilhas por todo o Caribe se preparam para ventos potencialmente ameaçadores à vida e ressacas mais tarde.

A remarkable hi-res view of abundant lightning flashes within Hurricane Beryl's eye wall. pic.twitter.com/1XqCLMRQno — CIRA (@CIRA_CSU) July 1, 2024

À medida que o amanhecer se aproximava, um alerta de furacão estava em vigor para Barbados, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Granada e a ilha de Tobago. Martinica e Trinidad estavam sob alerta de tempestade tropical, enquanto Dominica e partes do Haiti e da República Dominicana estavam sob vigilância de tempestade tropical.





Os furacões no Oceano Atlântico têm agora o dobro de probabilidade de se transformarem de uma tempestade fraca em um furacão de Categoria 3 ou superior em apenas 24 horas, de acordo com um estudo publicado no ano passado.

Ventos devastadores de Beryl ocorrerão onde o olho do furacão, a área que cerca o olho do furacão, passa pelas ilhas. Nas elevações mais altas das colinas e montanhas das ilhas, os ventos podem ser ainda mais fortes.

Segundo Philip Klotzbach, especialista em previsões sazonais de furacões da Universidade do Estado do Colorado, Beryl é o terceiro furacão importante mais precoce já formado no Atlântico. Os únicos furacões a terem se formado mais cedo em um ano civil foram Alma em 8 de junho de 1966 e Audrey em 27 de junho de 1957.

Ambos atingiram a costa dos Estados Unidos no Golfo do México: Alma perto de St. Marks, Flórida, e Audrey perto de Port Arthur, Texas.

Beryl se tornou uma tempestade tropical na sexta-feira, quando seus ventos sustentados atingiram 39 milhas por hora. Aos 74 mph, uma tempestade se torna um furacão.

Países se preparam para Beryl

A primeira-ministra Mia Mottley de Barbados dirigiu-se à nação no domingo à noite para fornecer uma atualização sobre Beryl. Ela disse que o furacão deveria passar cerca de 80 milhas ao sul da ilha, trazendo ventos fortes de tempestade tropical de 40 a 60 mph e a possibilidade de rajadas de vento alcançando força de furacão.

Ela observou que abrigos em todo o país estavam abertos e se preparando para aqueles que buscavam refúgio da tempestade. Ela disse que "algumas centenas" de pessoas já haviam chegado aos 33 abrigos oficiais em toda a ilha.

O primeiro-ministro Dickon Mitchell de Granada disse que o país estaria sob estado de emergência a partir das 19h de domingo.

Exceto pela polícia e trabalhadores essenciais, "espera-se que todos estejam em suas casas ou em abrigos", disse ele.

Em um pronunciamento nacional no domingo, Ralph Gonsalves, o primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, instou os moradores a levarem a tempestade a sério, dizendo que muitos edifícios poderiam perder seus telhados.

O primeiro-ministro ordenou que, a partir das 19h de domingo, as pessoas permanecessem onde estavam. Abrigos de emergência estavam programados para abrir às 18h de domingo.

Em Santa Lúcia, o primeiro-ministro Philip J. Pierre anunciou um fechamento em todo o país às 20h30 de domingo, com escolas e empresas permanecendo fechadas na segunda-feira.

Esta temporada de furacões é esperada para ser movimentada.

Os meteorologistas alertaram que a temporada de furacões do Atlântico de 2024 poderia ser muito mais ativa do que o normal.

No final de maio, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica previu de 17 a 25 tempestades nomeadas este ano, um número "acima do normal" e uma previsão em linha com mais de uma dúzia de previsões feitas anteriormente por especialistas de universidades, empresas privadas e agências governamentais.

As temporadas de furacões geralmente produzem em média 14 tempestades nomeadas.

As previsões sazonais de furacões foram notavelmente agressivas porque os meteorologistas, ao observarem o início da temporada, viram uma combinação de circunstâncias que não existiam nos registros desde meados do século XIX: temperaturas da água do oceano Atlântico recordes e a formação potencial do padrão meteorológico conhecido como La Niña.

Quando forte, La Niña normalmente proporciona um ambiente calmo no Atlântico. Isso permite que as tempestades se desenvolvam mais facilmente e se fortaleçam sem interferência de padrões de vento que de outra forma poderiam impedi-las de se organizar.

Veja também

Festa do Carmo Festa do Carmo: expectativa de fiéis e comerciantes cresce com início da construção da estrutura