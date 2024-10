Biden fala sobre chegada de furacão Milton à Flórida: ''Ainda carrega incrível poder de destruição''

A- A+

O presidente americano, Joe Biden, realizou um pronunciamento oficial na tarde desta quarta-feira, a respeito da chegada do furacão Milton à costa da Flórida.

O fenômeno, classificado como categoria 3, deve fazer contato com o solo americano entre a noite desta quarta-feira e a madrugada de quinta. Segundo líder do país, apesar de ter perdido força nas últimas horas, o furacão "ainda carrega um incrível poder de destruição".

"No momento, Milton é classificado como categoria 3, com ventos de até 120 milhar por hora [cerca de 190 km/h]. Mas não devemos confundir, ainda é esperado que ele seja um dos piores e mais destrutivos furacões na Flórida em 100 anos", disse o presidente americano.

Com a aproximação do Milton da costa da Flórida, as autoridades colocaram a população civil em alerta máximo. Ao todo, 15 milhões de pessoas estão sob alerta de enchentes, enquanto 51 condados declararam estado de emergência. Apenas as três cidades apontadas como principais pontos de contato do furacão com o solo, Tampa, Clearwater e St. Petersburg são residência de mais de 3 milhões de pessoas. Novos cálculos indicam que impacto maior possa ser na região de Sarasota.

"O National Hurricane Center, e o National Weather Service deixaram muito claro, em conversas que tive mais cedo, que Milton ainda carrega um incrível poder de destruição, pode arrasar comunidades, pode causar a perda de vidas", alertou Biden.

Durante a fala, o presidente voltou a falar sobre Trump.

O principal motivo de surpresa entre os especialistas é a velocidade com que o furacão ganhou força. O Milton saiu da categoria 1 — a mais fraca na escala Saffir-Simpson, que mede a intensidade deste tipo de fenômeno climático — para a 5 (a mais forte) em apenas um dia. Alguns analistas chegaram a especular que o furacão poderia até mesmo inaugurar uma inédita escala 6, que oficialmente não existe, enquanto novas estimativas na manhã desta quarta-feira indicam que ele pode ser rebaixado para um fenômeno de categoria 4 (veja abaixo como funciona a classificação de furacões).

Quando tocar o solo, se as previsões se confirmarem — por se tratar de um fenômeno climático, tanto a trajetória quanto a intensidade são afetados por uma série de fatores —, o impacto deve ser esmagador. O diâmetro do Milton ao tocar terra deve alcançar 700 km. São esperadas ondas de tempestade de 2,4 a 3,6 metros de altura, enquanto o furacão se move a uma velocidade de cerca de 19 km/h.

