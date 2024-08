A- A+

recife Furto de cabos de energia deixa TVU e Rádio Universitária da UFPE fora do ar Por conta do caso, os equipamentos estão sem sinal por tempo indeterminado

A TV Universitária e a Rádio Universitária FM da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) estão fora do ar por tempo indeterminado.



O desligamento do sinal aconteceu devido um caso de furto de cabos de energia de alta tensão no bairro de Santo Amaro, Centro do Recife, que afetou a subestação que alimenta o prédio.

"Com o dano causado pela ação, o prédio está impossibilitado de receber energia elétrica. A instituição está em diálogo com a Neoenergia, responsável pela manutenção das subestações da Região Metropolitana do Recife, no esforço de reestabelecer as condições adequadas para religamento dos equipamentos e retorno das transmissões", informou a UFPE, por meio de nota oficial.

O que diz a Neoenergia

Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, a Neoenergia afirmou que "o furto de cabos na Rádio e TV Universitária ocorreu no sistema interno do cliente, sem relação com a rede de distribuição da empresa".

A concessionária disse ainda que interrompeu o fornecimento de energia da unidade por questão de segurança, e "promoverá a religação assim que o cliente concluir o serviço".

O que diz a polícia

A reportagem também entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco, que informou que o caso de furto está em investigação, assim como tantos outros registros que vêm se tornando frequentes na capital pernambucana.

A corporação informou ainda que "realiza periodicamente operações que tem como foco a repressão a furtos de fios de cobre, furto de energia e outros crimes relacionados". Essas ações contam com fiscalizações em ferros-velhos e outros pontos de venda do material.

Quanto ao policiamento das ruas, a responsabilidade é da Polícia Militar. A reportagem procurou a corporação, mas, até a última atualização da matéria, não recebeu retorno. O canal está aberto.

Confira, abaixo, a nota da Polícia Civil de Pernambuco na íntegra.

A Polícia Civil de Pernambuco informa que realiza periodicamente operações que tem como foco a repressão a furtos de fios de cobre, furto de energia e outros crimes relacionados. As ações contam com fiscalizações em ferros-velhos e ocorrem com o apoio da Polícia Científica, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, empresas de energia, transporte e operadoras de telefonia. Além disso, todos os casos registrados estão em investigação. É importante que as vítimas sempre registrem o Boletim de Ocorrência

A PCPE salienta que quem compra estes fios furtados, pode responder por receptação qualificada, cuja pena varia de 3 a 8 anos e multa. A população pode ser parceira, formalizando a denúncia seja presencialmente em uma delegacia ou por meio da Delegacia pela Internet no www.policiacivil.pe.gov.br ou mesmo pela Ouvidoria da SDS com a garantia do anonimato no 0800.081.5001.

Furtos preocupam

Por mais que, desta vez, não tenham relação com a rede da Neoenergia, a concessionária vem chamando atenção para os constantes furtos a cabos de energia no Estado.

Apenas no primeiro semestre deste ano, foram 745 registros, com 6,8 mil famílias em todas as regiões de Pernambuco prejudicadas, além de escolas, hospitais, delegacias e outros serviços públicos e privados.

O furto desses equipamentos, além de interromper o fornecimento energia, interfere na qualidade, causa prejuízos e transtornos, além de comprometer a segurança de toda a população.

Para tentar combater isso, a distribuidora tem substituído os cabos de cobre por fios de alumínio. Caso sejam identificados cabos de energia pendurados nos postes, a orientação é que a população não se aproxime. Caso pessoas não autorizadas sejam flagradas entrando ou fazendo intervenções em postes, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190, além de contatar imediatamente a concessionária pelo 116.

