G20 BRASIL G20 Brasil: Starmer diz ter acordo de intenções para emissão de títulos brasileiros em Londres O britânico, que é do Partido Trabalhista, afirmou que o Reino Unido já conquistou "progressos significativos" na cooperação bilateral com Lula

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou nesta terça-feira, 19, ter assinado uma declaração de intenções para a emissão de títulos soberanos brasileiros na Bolsa de Valores de Londres.



O britânico saudou ainda avanços com o governo brasileiro em outras frentes, como uma aliança na área de energia limpa e a adesão britânica à Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza.

"Como declaração de intenções, tenho o prazer de dizer que concordamos que todos os futuros títulos soberanos brasileiros serão listados na Bolsa de Valores de Londres, mostrando mais uma vez a atração gravitacional da City de Londres", declarou Starmer, em entrevista coletiva de imprensa após participar da cúpula de líderes do G20, no Rio de Janeiro.

O britânico, que é do Partido Trabalhista, afirmou que o Reino Unido já conquistou "progressos significativos" na cooperação bilateral com Lula.

"Falamos sobre nossas paixões compartilhadas: futebol, mas também direitos dos trabalhadores", brincou, em referência à filiação do presidente brasileiro ao Partido dos Trabalhadores (PT).



"E compartilhei o desejo de aumentar o nível de relacionamento comercial de bilhões de libras", completou, mencionando o acordo de intenções para a emissão de títulos brasileiros na Bolsa de Londres.

O britânico disse que estava construindo a liderança no combate às mudanças climáticas, e lembrou que anunciaria, no fim da tarde desta terça-feira, 19, um acordo de energia limpa com o Brasil e outros parceiros.



Embora não tenha antecipado detalhes do acordo, o primeiro-ministro contou que a aliança tinha como objetivo acelerar a transição energética para fontes limpas, diminuir as contas de energia, aumentar a segurança energética e reduzir as emissões em todo o mundo.

Starmer afirmou que estava construindo parcerias internacionais para entregar em seu país questões realmente relevantes, como investimento, crescimento e segurança. "Por que só podemos tornar melhor a vida dos trabalhadores se estivermos preparados para enfrentar os problemas globais, que estão alcançando nossas vidas mais e mais", disse o primeiro-ministro.

Segundo ele, a fome e a pobreza são problemas que provocam o deslocamento forçado de pessoas afetadas, deixando-as em situação de vulnerabilidade, portanto, é importante um trabalho coletivo para combater a raiz do problema.

"Tive o prazer de apoiar a Aliança Global do presidente Lula contra a Fome e a Pobreza, para acabar com os anos de estagnação na luta contra a pobreza, porque isto também é um investimento na estabilidade", disse Starmer.

O primeiro-ministro destacou ainda a força do G20 na economia e necessidade de trabalho conjunto em prol de desafios e interesses comuns. "O G20 representa 85% do Produto Interno Bruto global. Então temos interesses compartilhados na promoção do crescimento e do investimento. E uma profunda responsabilidade para encontrar soluções para os problemas que o mundo enfrenta hoje: mudanças climáticas, pobreza e fome", declarou.



