Xi Jinping Xi Jinping chega a Brasília para reunião com Lula após Cúpula do G20 Presidentes brasileiro e chinês irão se reunir e jantar juntos na quarta-feira

Após passar dois dias no Rio de Janeiro para a Cúpula do G20, o presidente chinês Xi Jinping desembargou em Brasília na tarde desta terça-feira para uma reunião bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio da Alvorada que irá acontecer amanhã.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, recepcionou Xi Jinping junto com os ministros Ricardo Lewandowski (Justiça) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

O presidente chinês pousou em Brasília às 15h44 e deixou a Base Aérea por volta das 16h10. Divulgaremos fotos e vídeos da recepção em breve.

Lula continua cumprindo agendas do G20 no Rio até pelo menos o final da tarde. Além da reunião com Lula, que deverá acontecer na parte da manhã de quarta-feira, o chinês será recebido pelo brasileiro em um jantar à noite no Itamaraty.

O governo Lula já sinalizou que não pretende assinar um tratado de adesão à Iniciativa Cinturão e Rota da China, inspirada na histórica Rota da Seda. Trata-se de um programa trilionário de investimentos chineses em áreas como infraestrutura e logística.

Conforme noticiou O GLOBO, um interlocutor envolvido com o tema reiterou que o diálogo bilateral tem como base a troca de sinergias, em uma relação "de igual para igual". O Brasil tem interesse em receber investimentos chineses não apenas em infraestrutura física, mas também em inteligência artificial e outras parcerias tecnológicas.

Além disso, é intenção do Brasil vender produtos industrializados para o mercado chinês. A China é o maior comprador de bens brasileiros, grande parte commodities agrícolas e minerais.

