Ganho de peso, vida sexual e vício: Entenda o que é mito e verdade sobre remédios antidepressivos

A- A+

Mesmo que nunca tenha tomado um antidepressivo, provavelmente está familiarizado com as críticas e controvérsias em torno destes medicamentos. Não é incomum ouvir coisas como: “essas pílulas são apenas um placebo”. “Você definitivamente vai ganhar peso.” “Depois de começar, você se tornará dependente deles.”

Isso é verdade?

Algumas dessas afirmações têm “um grau de verdade”, disse Gerard Sanacora, professor de psiquiatria na Escola de Medicina de Yale. E é importante esclarecer as coisas, porque as expectativas que as pessoas têm sobre o seu tratamento – boas ou más – “realmente desempenham um papel importante na forma como o tratamento realmente funciona”, acrescentou.

Os antidepressivos mudarão quem eu sou?

Quando um antidepressivo começa a fazer efeito, você pode se sentir uma pessoa diferente em alguns aspectos, disse Naomi Torres-Mackie, psicóloga clínica de Nova York.





“Imagine esta nuvem gigante e escura pesando sobre você: quando ela se dissipar, o mundo parecerá diferente”, disse ele, acrescentando: “Mas à medida que você se acostuma, você pode ver que ela realmente permite que você tenha mais alegria em sua vida."

Além disso, até metade das pessoas que tomam antidepressivos podem experimentar algum grau de embotamento emocional ou entorpecimento das emoções, e pesquisas sugerem que é mais provável que o entorpecimento ocorra com uma dose maior de medicação.

Quando os antidepressivos funcionam corretamente, os pacientes devem continuar a sentir uma variedade de emoções, mesmo que a tristeza que costumavam sentir todos os dias tenha desaparecido, disse Laine Young-Walker, chefe do departamento de psiquiatria da Escola de Medicina da Universidade do Missouri.

Se você estiver sentindo dormência emocional, vale a pena conversar com seu médico. E se você toma medicamentos, pode ser útil reduzir a dose.

Os antidepressivos facilitam o ganho de peso?

Em média, os pacientes ganharão um pouco de peso: entre meio quilo e um quilo e meio em dois anos, segundo um estudo recente. Mas há muita variabilidade de um paciente para outro.

No início, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, ou ISRS, e os seus primos químicos, os IRSN, têm o efeito oposto, fazendo com que as pessoas percam temporariamente o apetite (e percam peso). Mas estudos demonstraram que os pacientes tendem a ganhar peso quando estes medicamentos são usados durante vários meses ou mais. A bupropiona, que não é um ISRS nem um SNRI, tende a minimizar o ganho de peso, de acordo com o estudo recente.

Em alguns casos, os pacientes podem ganhar peso simplesmente porque o medicamento está funcionando, dizem os especialistas, e um dos efeitos colaterais da depressão é a perda de apetite. Alguns podem não ganhar peso e outros podem ganhar muito mais peso do que o esperado, disse Jonathan E. Alpert, chefe do departamento de psiquiatria do Montefiore Einstein.

Se notar que está começando a ganhar peso, informe imediatamente o seu médico para que ele discuta estratégias para controlar, acrescentou.

Esses medicamentos funcionam imediatamente?

Normalmente, os especialistas dizem que leva de quatro a seis semanas para que os antidepressivos comecem a fazer efeito. Mas às vezes o primeiro medicamento que você tenta não é o certo.

“Muitas das pessoas com quem trabalho que tiveram mais sucesso com antidepressivos tentaram alguns deles, dois ou três, porque, como acontece com muitas coisas na vida, um tamanho não serve para todos”, disse Torres-Mackie.

Um grande estudo sobre vários antidepressivos descobriu que metade dos participantes melhorou depois de usar o primeiro ou segundo medicamento que experimentaram, e quase 70% das pessoas ficaram sem sintomas com o quarto antidepressivo.

Eles são viciantes?

Os especialistas em saúde mental não consideram os antidepressivos viciantes porque as pessoas não os desejam e não arriscam os seus empregos, relacionamentos ou vidas ao tomá-los, disse Alpert.

Mas os antidepressivos podem causar sintomas de abstinência, especialmente entre usuários de longo prazo, como inquietação, dificuldade para dormir, sudorese, alterações de humor, problemas estomacais e "choques cerebrais", que parecem choques elétricos.

Para minimizar esses problemas, é importante consultar o seu médico caso pretenda parar de tomar um antidepressivo.

Eles vão arruinar sua vida sexual?

Não é garantido que você tenha problemas sexuais enquanto estiver tomando um antidepressivo, mas com alguns medicamentos, especialmente ISRS e SNRIs, é provável.

Mais de metade das pessoas que tomam antidepressivos relatam efeitos colaterais sexuais, como diminuição da libido, atraso no orgasmo e dormência dos órgãos genitais, tornando a disfunção sexual um dos problemas mais comuns associados aos medicamentos.

E algumas pessoas disseram que os seus problemas sexuais continuaram muito após terem parado de tomar ISRS: esta condição é conhecida como disfunção sexual pós-ISRS. Os pesquisadores ainda não quantificaram com que frequência isso normalmente ocorre.

Deve-se notar que a depressão não tratada também pode entorpecer o desejo sexual de uma pessoa e criar dificuldades para atingir o orgasmo.

Eles são melhores que placebos?

Os antidepressivos, como muitos medicamentos, nem sempre funcionam visivelmente melhor que o placebo em ensaios clínicos, mas isso não significa que sejam iguais a uma pílula de açúcar, disse Sanacora.

No geral, os estudos sugerem que os antidepressivos melhoram os sintomas da depressão, mas os benefícios são modestos. Em geral, os medicamentos são mais eficazes para a depressão grave do que para a depressão leve.

É algo difícil de estudar porque a depressão pode melhorar sozinha e diferentes tipos de depressão podem exigir diferentes tipos de tratamento. Além disso, o efeito placebo pode proporcionar um benefício poderoso para alguns pacientes, que muitas vezes é difícil de separar dos efeitos do próprio medicamento.

No final das contas, “o que mais nos preocupa é o bem-estar das pessoas e a melhoria da sua saúde mental”, disse Torres-Mackie.

Veja também

EDUCAÇÃO Encontro em Natal discute modelo de educação que não reprove estudante