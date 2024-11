Garanhuns: carga com 4,1 toneladas de queijo sem refrigeração é apreendida pela PRF na BR-423

A- A+

Uma carga com quatro toneladas de queijo transportada sem refrigeração foi apreendida na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.



Os produtos foram localizados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite dessa segunda-feira (25), durante uma fiscalização na via.



A mercadoria estava na carroceria de um caminhão abordado pela corporação.



No veículo, a equipe encontrou 3,5 toneladas de queijo mussarela e 600 kg de queijo de manteiga.

"Os produtos estavam cobertos por caixas típicas de transporte de frutas", afirmou a PRF.



A mercadoria percorreria cerca de 550 km, entre as cidades de Nossa Senhora da Glória, em Sergipe, e Campina Grande, na Paraíba.



Segundo a PRF, o caminhão não possuía compartimento refrigerado e parte do produto não tinha as certificações necessárias para comercialização.

A Agência de Defesa é Fiscalização Agropecuária (Adagro) foi acionada para dar continuidade às medidas cabíveis.

Veja também

reunião Países da AL e Caribe discutem boas práticas em governança digital