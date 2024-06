Gastroenterite: entenda a doença que fez Lulu Santos cancelar shows e ser internado

A- A+

Após passar mal em casa e cancelar duas apresentações neste fim de semana, o cantor e compositor Lulu Santos se recupera bem de um quadro de gastroenterite aguda e deve ter alta na segunda-feira da clínica São Vicente, no Rio, onde está internado desde sábado (8).

De acordo com o boletim médico divulgado na tarde deste domingo, o cantor segue sendo hidratado, com dor abdominal controlada, sem febre, aceitando bem dieta oral e com a previsão de alta para segunda-feira (10).

O que é gastroenterite aguda?

Liano Sia Moreira, membro da Sociedade de Gastroenterologia de Minas Gerais e coordenador do Serviço de Endoscopia Digestiva do Hospital do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg), explica que a gastroenterite aguda pode ser causada por um vírus, uma bactéria ou uma toxina.

— A gastroenterite aguda é uma inflamação do tubo digestivo, especialmente do estômago e dos intestinos delgado e grosso. É um processo inflamatório de origem infecciosa. Na maioria das vezes, é causada por um vírus ou bactéria. Também pode ser causado por uma toxina, que é uma substância eliminada pela bactéria. Geralmente o contágio acontece da mesma forma como se pega uma virose, ou seja, pelo contato com secreção ou partículas respiratórias de quem tem a doença. E, sendo por uma toxina, ocorre pela ingestão de um alimento contaminado — explica o médico.

Ainda segundo o especialista, o tempo de tratamento pode variar de 3 a 5 dias, com recuperação do paciente logo a seguir.

Quais são os sintomas da gastroenterite?

Os principais sintomas são:

Febre, que pode ser muito alta no 2º e 3º dia de infecção, mas que depois costuma arrefecer;

náusea e vômitos;

diarreia com dores na barriga;

falta de apetite;

erupções na pele ao final da infecção.

O que fazer?

Segundo o médico sanitarista e pediatra Daniel Becker, é muito importante reforçar a hidratação durante o período da infecção, já que o paciente perde muito líquido por meio dos vômitos e da diarreia, além da transpiração.

O pediatra orienta oferecer água a cada 15 a 30 minutos. Podem ser ofertados também água de coco, suco diluído, soro caseiro ou soro hidratante comercial. Não se deve oferecer bebidas esportivas (como isotônicos) nem refrigerantes.

São sinais de desidratação:

Olhos sem brilho ou fundos;

prostração;

sonolência ou irritabilidade;

boca seca;

choro sem lágrimas;

saliva espessa;

pele seca e sem elasticidade (quando beliscada na barriga, demora a voltar ao normal);

redução na frequência e volume da urina;

urina mais escura;

nos bebês, a moleira pode ficar persistentemente baixa.

O risco de desidratação é o principal motivo que faz necessário ir a um serviço de emergência.

Febre alta somada a sangue nas feses ou muco nas feses também são motivos para levar ao pronto-socorro. Se a criança está muito abatida, isso significa doença mais grave, e ela deve ser avaliada por um médico.

— O tratamento na maioria das vezes é sintomático, porque somente quando são bactérias é que vamos fazer o tratamento causal, usando antibióticos pra eliminar essas bactérias. Mas, como na maioria das vezes ou é virótico ou por toxinas, a gente trata os sintomas causados especialmente pela desidratação. Havendo necessidade de hidratação, tratamos de forma oral quando não há vômitos, ou venosa quando há vômitos. Existem outras medicações que podemos usar pra acelerar a cura de gastroenterite viral, são medicamentos específicos, ou muitas vezes probióticos para acelerar a recuperação da população bacteriana do intestino — afirma Liano Sia Moreira.

O que comer

Becker recomenda oferecer ao pequeno a quantidade de comida que conseguir comer: não precisa forçar, depois de recuperada, a pessoa volta a comer normalmente.

A canja é o melhor prato para estes tipos de situação, afirma o médico. O caldo hidrata, o alho e a cebola têm ação anti-infecciosa e "limpam" o intestino, o arroz e a cenoura são carboidratos e dão energia, e o frango é uma proteína simples e de fácil absorção pelo corpo. Para vegetarianos e veganos, a canja pode ser feita com tofu.

Neste período, é importante evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, como biscoitos, salgadinhos, iogurtes, sucos de caixinha e miojo, por exemplo. Alimentos muito fibrosos, como as folhas verdes, também devem ser evitados. Frutas como maçã, banana, melancia e goiaba são indicadas.

