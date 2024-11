Gata é encontrada com vida em ruínas de prédio que desabou há mais de uma semana na Argentina; vídeo

A- A+

Oito dias se passaram sem aplausos. Os últimos e únicos, que acompanharam um resgate com vida, foram ouvidos dez horas depois do desabamento do Apart Hotel Dubrovnik, em Buenos Aires, no último dia 29. Foi quando a única sobrevivente, María Josefa Bonazza, foi retirada dos escombros da torre.



Na manhã dessa quarta (6), as palmas, abafadas pela luvas grossas, foram ouvidas sobre escombros, como forma de celebrar a descoberta de uma gata, presa entre o ferro e a alvenaria, ferida, mas em bom estado de saúde.

Era a gata de Nahuel Stefanic, de 25 anos, uma das sete vítimas fatais até agora do acidente que ainda deixou uma pessoa desaparecida: Dana Desimone, de 28 anos, que, como ele, também vivia o tempo inteiro neste hotel. Os agentes procuravam a jovem quando ouviram mais miados, mesmo que tímidos. Os bombeiros, após vários dias recuperando os corpos, encontraram novamente sinais de vida. E, depois de retirar pedaços de tijolo, encontraram a gatinha, cujo nome era Kiara, segundo relatos.

Eles a enrolaram em um cobertor e, em meio àquele coro de aplausos dos demais socorristas, um bombeiro a retirou do local das buscas para ser transferida para a área de zoonoses do município. Antes, ela receberia abrigo, água e alguns carinhos. Uma dose de carinho que faltou nestes dias em que não conseguiu escapar daquela armadilha que se tornou a montanha de restos de um prédio de dez andares.

Uma vez em um consultório profissional, ela pôde ser cuidada e assistida por veterinários encarregados de examiná-la. Encontraram-na em bom estado de saúde, embora com diversas escoriações típicas dos golpes recebidos pelo desabamento do concreto. Além disso, com um quadro de desidratação e fome, claro. Mas ela respondeu rapidamente quando a comida foi colocada ao seu alcance.



#VillaGesell Una sonrisa en medio del dolor por la tragedia. A 8 días del derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik, rescataron con vida a Kiara, la gata de una de las víctimas fatales. pic.twitter.com/LIhLQsokQw — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) November 6, 2024

“Se lhe derem, o pai de Nahuel ficará com ele”, confidenciou ao LA NACION um dos melhores amigos do jovem que morava no Apart Hotel Dubrovnik com sua tia, Rosa, ex-proprietária do estabelecimento, que também faleceu na tragédia.

Mirko, o cão rottwailer de Rosa Stefanic, teve um destino pior, pois foi encontrado muito próximo dos restos mortais de sua dona, assim como ela, sem vida. Agora, e desde terça à tarde, encontrar Dana Desimone é o objetivo dos socorristas que continuam perfurando lajes, retirando entulhos, sustentando vigas que geram risco.

Eles já encontraram sete corpos entre os restos de concreto do Apart Hotel Dubrovnik, mas não conseguiram encontrar a jovem de 28 anos, que colaborava em tarefas administrativas e morava naquele prédio que desabou na terça-feira da semana passada, nas primeiras horas da manhã. Eles ampliaram o raio de busca ao chegar ao quarto que, segundo testemunhas, ela ocupava. Ela, porém, não estava lá, embora vários de seus pertences estivessem, e puderam ser recuperados.

Enquanto isso, Rosa e Nahuel Stefanic são acrescentados à lista de vítimas fatais, que já tinha Federico Ciochini, marido de Bonazza; o carpinteiro Fabián Javier Gutiérrez e os encanadores Mariano Troiano, Ezequiel Matu e Matías Chapsman.

