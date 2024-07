A- A+

SAÚDE Gelatina pode ser opção caseira e saudável para turbinar colágeno; saiba como consumir Proteína essencial para os ossos, o colágeno da gelatina pode ser duplicado com truques simples

A gelatina é um tipo de alimento composto em sua maior parte por colágeno, que está presente nas cartilagens de animais, que são a matéria-prima de sua fabricação.



Os médicos costumam recomendá-la para pessoas mais velhas por suas propriedades benéficas, especialmente para fortalecer os ossos; no entanto, há uma maneira natural, caseira e de baixo custo de multiplicar essa proteína.

A gelatina se tornou um produto valorizado quando seu valor energético e sua importância para a estabilidade estrutural do corpo humano foram reconhecidos.







O colágeno é seu nutriente mais importante, o qual as pessoas têm a capacidade de produzir, mas que é encontrado em maior quantidade nos animais. Por isso, as cartilagens e ossos de vacas e porcos são a fonte fundamental para gerar o pó da emulsão.

Segundo o site oficial de medicina dos Estados Unidos, MedLine Plus, o colágeno é uma proteína capaz de reconstituir e formar os tecidos, ligamentos, ossos, tendões e articulações. Também fortalece as unhas, o cabelo e melhora o estado da pele, entre outros benefícios. Além disso, ajuda a aliviar a dor dessas partes do corpo, sendo assim muito procurado. Para ser formado, requer prolina, lisina e glicina.

Por outro lado, a gelatina surgiu no século XVI, graças ao matemático Denis Papin, que criou uma panela de pressão onde, ao ferver os ossos dos animais, surgiam lâminas de gelatina que podiam ser usadas como alimento para o povo. Ao longo dos séculos, essa técnica evoluiu e foi possível desidratá-la, transformando-a em pó para facilitar a digestão e a absorção de nutrientes pelo corpo.

Como multiplicar o colágeno da gelatina de forma econômica

Para aumentar a quantidade de colágeno na gelatina, existem diferentes métodos saudáveis e não prejudiciais. No entanto, é aconselhável consultar um médico próximo para qualquer dúvida, especialmente se você sofre de alguma doença crônica que possa interferir no processo de medicação.

Em conversa com a especialista da Healthline, a nutricionista Katey Davidson listou uma série de frutas que podem ser incluídas no preparo da gelatina com o objetivo de aumentar o nível de colágeno nela.

A vitamina C desempenha um papel importante como fonte confiável na produção de procolágeno. Algumas das frutas que podem contribuir para essa função são laranjas, limões, toranjas e limas. Além dessas, há também os mirtilos, amoras, morangos e framboesas que contribuem para estimular a célula a gerar colágeno. Por último, a especialista destacou algumas frutas tropicais, como kiwi, abacaxi e goiaba.

Outra sugestão para aumentar o colágeno é misturar uma colher de sopa de gelatina sem sabor em um copo de água fria. Deixe descansar durante toda a noite e, na manhã seguinte, em um recipiente, adicione um copo de água morna.

Por fim, leve a preparação ao banho-maria e, quando o pó estiver completamente dissolvido, deixe esfriar e beba. Desta forma, você consumirá a maior quantidade de colágeno concentrado. Para torná-lo mais palatável, adicione suco de alguma fruta.

