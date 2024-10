A- A+

RIO GRANDE DO SUL Gêmeas de seis anos morrem em intervalo de oito dias em Igrejinha, no RS; Polícia investiga Antonia e Manoela Pereira tiveram os mesmos sintomas

Duas meninas gêmeas morreram em um intervalo de oito dias na cidade de Igrejinha, localizada a cerca de 90 quilômetros de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Manoela Pereira morreu em 7 de outubro e Antonia, nessa terça-feira (15). A Polícia Civil investiga as mortes.

O comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha, Graciano Ronnau, atendeu o caso de Antonia, segundo o g1 RS.

Ele afirmou que a menina "estava em parada cardiorrespiratória e urinada, os mesmos sintomas da irmã gêmea". As duas foram socorridas em casa, onde moravam com os pais.

A Polícia Civil explicou que foram realizados todos os encaminhamentos de perícia necessários. As investigações seguem em andamento para esclarecimento dos fatos.

Graciano Ronnau explicou ainda que os bombeiros não fizeram análise completa para detectar sinais de violência.

Em nota, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Igrejinha afirmou que tomou conhecimento do caso e vai "averiguar se houve, por parte do conselho tutelar, a violação do dever legal de proteger as infantes".

Os pais das gêmeas foram à delegacia na terça-feira para prestar esclarecimentos. O delegado afirmou que não irá se manifestar sobre o caso no momento.

Segundo o Zero Hora, a polícia aguarda os laudos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) para identificar as causas das mortes.

Veja também

RIO DE JANEIRO Órgãos infectados: investigada por laudo negativo para HIV, técnica não poderia assinar documento