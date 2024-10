A- A+

Educação Enem 2024: Gil do Vigor faz segunda edição do seu aulão no Recife; saiba como acompanhar Intensivão terá seis horas de duração e será transmitido online para os estudantes

Pelo segundo ano consecutivo, o economista e ex-BBB Gil do Vigor promoverá o evento "Aulão do Vigor" para estudantes pernambucanos.

Com duração de seis horas, o intensivão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizado no Recife, no dia 20 de outubro, das 9 às 15h.

A aula gratuita promoverá a revisão de diferentes conteúdos que costumam ser solicitados nas provas. Serão revistos assuntos como matemática, linguagens, ciências humanas e ciências da natureza.

O intensivo poderá ser acompanhado presencialmente, em local que não foi divulgado, por 600 alunos da rede pública de ensino do Estado, escolhidos previamente.

No entanto, o aulão também será transmitido online por meio do canal do YouTube de Gil do Vigor que está disponível para ser acessado neste link.

“O Aulão do Vigor é uma grande realização, fico muito emocionado em ver que os alunos estão tendo acesso à educação de qualidade e de forma gratuita neste momento tão importante em nossas vidas, que é o vestibular. Eu acredito muito que a educação é um agente transformador na vida das pessoas, importante darmos essas oportunidades”, declara o economista e estudante de PhD de economia na Universidade da Califórnia.

O evento conta com a organização e planejamento de Gil em conjunto com a mãe, Jacira. Juntos, eles selecionaram as escolas da rede pública do ensino médio que puderam inscrever os estudantes no aulão.

Confira a primeira edição do Aulão do Vigor na íntegra:

