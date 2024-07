Google está perto de comprar Wiz, empresa de cibersegurança na nuvem

A- A+

Google se aproxima de acordo de US$ 23 bilhões para empresa de segurança cibernética Wiz, relata WSJ

A Alphabet, empresa que controla o Google, está em negociações avançadas para comprar a startup de segurança cibernética Wiz, em um acordo que pode chegar a US$ 23 bilhões (R$ 124,7 bilhões), informou hoje o Wall Street Journal, citando pessoas com conhecimento do assunto.

O acordo seria a maior aquisição da Alphabet de todos os tempos e poderia ser concretizado “em breve”, informou o jornal americano. A companhia sediada no Vale do Silício, na Califórnia (EUA), não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da agência Bloomberg neste domingo.

A compra da Wiz poderia ajudar a impulsionar os esforços da gigante de tecnologia americana na área de computação em nuvem, na qual está atrás de concorrentes como Microsoft e Amazon.

A Wiz, com sede em Nova York, foi avaliada em US$ 12 bilhões (R$ 65,1 bilhões) durante uma rodada de financiamento em maio que atraiu gestoras de investimentos como Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners e Thrive Capital. A empresa, fundada em 2020, identifica e remove riscos em ambientes de nuvem.

O acordo seria uma continuação da estratégia que envolveu a aquisição da empresa de segurança cibernética Mandiant Inc., por US$ 5,4 bilhões, em 2022, que já foi na época uma de suas maiores aquisições de todos os tempos.

