A- A+

Segurança Governo de Pernambuco lança licitação do novo sistema de videomonitoramento da SDS O processo licitatório dos novos equipamentos de segurança tem um investimento de mais de R$ 216,4 milhões por parte do Governo de Pernambuco

O Governo de Pernambuco lançou, nesta quarta-feira (19), através do Programa Juntos pela Segurança, o edital da prestação de serviço para 2 mil novas câmeras. Os novos equipamentos agora serão digitais e com Inteligência Artificial (IA). Os modelos antigos eram analógicos e tinham especificações dos anos de 2011/2013. Além das câmeras, serão ampliadas duas centrais, uma em Caruaru e outra em Petrolina.

"A tecnologia das câmeras será uma grande aliada no trabalho árduo desenvolvido pela SDS. Paralelamente a isso, as metas do Juntos pela Segurança continuarão sendo monitoradas e acompanhadas para conseguirmos garantir tranquilidade aos pernambucanos”, falou a governadora Raquel Lyra.

O processo licitatório dos novos equipamentos tem um investimento de mais de R$ 216,4 milhões, com contrato válido até 2029. A expectativa é que o primeiro lote de câmeras comece a ser implantado ainda em outubro deste ano e, segundo o planejamento da Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI), os novos equipamentos vão estar em completo funcionamento em 2025.

"Sabemos o quanto a tecnologia pode ser aliada da Segurança Pública no combate à criminalidade e, com as novas câmeras, teremos um ganho nas ações policiais", afirmou o secretário de Defesa Social (SDS), Alessandro Carvalho.



Segundo o presidente da ATI, Allan Araújo, as novas câmeras contarão com uso de Inteligência Artificial. “Esse investimento mostra uma grande evolução tecnológica com câmeras digitais, tornando possível o uso de softwares para a análise de imagens. A inteligência artificial vem para melhorar a operação e permitir uma melhor atuação das Forças de Segurança Pública”, destacou.

Veja também

diplomacia Mauro Vieira diz que retirada de embaixador de Israel não significa rompimento de relações