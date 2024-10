A- A+

PRISÃO Preso suspeito de atuar em grupo criminoso que roubava fios de cobre de construções no Grande Recife A detenção aconteceu antes que ele roubasse mais de 1,5 tonelada do material nas instalações de um hospital em construção, no bairro da Ilha do Leite, Centro do Recife, onde ele trabalhava

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu preventivamente um homem suspeito de participar de um grupo criminoso que roubava fios de cobre em áreas de construção no Grande Recife.



O indivíduo foi detido após a corporação identificar e impedir que ele roubasse mais de 1,5 tonelada do material nas instalações de um hospital em construção, no bairro da Ilha do Leite, Centro do Recife.



Ele trabalhava no local e planejava o crime, que, de acordo com a polícia, estava "em iminência" de acontecer.

De acordo com a corporação, o homem teria envolvimento, ainda, com roubo em uma obra na praia de Muro Alto, Ipojuca, há cerca de cinco meses.



Na ocasião, foi iniciada uma operação que resultou na prisão de 10 membros de uma organização criminosa especializada no furto e roubo de fios de cobre.

Foi a partir dessa primeira investigação que a polícia conseguiu chegar a este outro suspeito, que foi identificado como membro da organização. O papel dele, segundo a corporação, era fornecer informações privilegiadas sobre empreendimentos em construção.

"Este indivíduo, utilizando-se de seu acesso interno, planejava uma nova subtração de grande escala no local onde laborava, sugerindo, inclusive, a utilização de um caminhão tipo Munck, devido à vultosa quantidade de material que seria subtraído, estimada em mais de 1,5 tonelada de fios de cobre", disse a polícia.



Pedido com urgência

A prisão preventiva foi expedida pela Vara Criminal da Comarca de Ipojuca. O pedido foi tratado com urgência, já que o crime no hospital em costrução na Ilha do Leite poderia acontecer a qualquer momento.

Além desse, foram cumpridos outros três mandados de prisão preventiva contra investigados do mesmo grupo criminoso. Eles já se encontravam temporariamente detidos.

Mais informações serão repassadas pela Polícia Civil de Pernambuco na manhã detsa quarta-feira (23), em coletiva de imprensa.



