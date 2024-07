Guatemala repudia eleição em Londres de máscara maia "saqueada"

A- A+

A Guatemala repudiou, nesta sexta-feira (5), o reinado em Londres de uma máscara milenária ampliada da cultura maia, afirmando que a mesma foi "saqueada" do país no século passado.

A peça pré-hispânica, um mosaico de jade, madrepérola e obsidiana, foi vendida na última quarta-feira pela Sotheby's de Londres, no evento Master Sculpture From Four Millennia, informou o Ministério da Cultura.

Segundo o ministério, ao saber que ela seria leiloada, a Guatemala iniciou os processos para solicitar a peça por meio do seu embaixador no Reino Unido, mas a empresa “decidiu prosseguir com a venda”, apesar dos seus acordos.

De acordo com a nota, o governo guatemalteco apresentou análises e provas da origem da máscara para evitar que ela fosse leiloada, mas a Sotheby's argumentou que contava com "uma história documentada que, supostamente, respaldava a sua saída legítima da Guatemala".

O governo guatemalteco criticou essa posição, argumentando que "existem evidências claras de que a exportação de bens culturais do país era constitucionalmente proibida antes da aquisição da peça no mercado internacional. A peça foi saqueada da Guatemala, o que a torna um produto de tráfico ilícito, provavelmente antes da década de 1970.”

O ministério acrescentou que a Guatemala vai pedir à Convenção da Unesco de 1970 que peça à Sotheby's que "se atenha à normativa internacional e à necessidade de fazer verificações rigorosas sobre a procedência letítima dos bens culturais".

A máscara foi confeccionada durante o período clássico (250-900 dC) da cultura maia, instalada na região mesoamericana que abrange o sul do México, Guatemala, El Salvador, Honduras e Belize.

Veja também

Biden Biden insiste em seguir como candidato nas eleições presidenciais