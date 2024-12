A- A+

SAÚDE Conheça rotinas matinais que podem ajudar a viver até os cem anos, segundo especialistas Realizar certas atividades pela manhã pode ajudar a ter um dia mais produtivo e com menos estresse

Começar cada manhã com uma rotina matinal bem estruturada pode ajudar a impulsionar seu bem-estar e produtividade ao longo do dia, além de otimizar sua saúde física, mental e emocional.

No entanto, no mundo moderno, as manhãs das pessoas costumam ser marcadas por altos níveis de estresse e cansaço constante, o que frequentemente resulta em dificuldades para realizar certas tarefas.

Considerando isso, um grupo de pesquisadores da Faculdade de Desenvolvimento Profissional e Executivo da Universidade de Harvard determinou que os primeiros minutos do dia são essenciais para o funcionamento adequado do corpo e da mente humana.





Por essa razão, estabelecer hábitos saudáveis desde cedo melhora o humor, aumenta a concentração e mantém a energia ao longo do dia.



Se um de seus objetivos é adotar uma rotina matinal para combater os sinais da idade, aqui estão algumas atividades que você pode implementar.

Levantar-se cedo

O objetivo deste hábito é criar um "quadro positivo" no qual você possa acordar algumas horas antes do início do trabalho, aproveitando esse tempo extra para realizar atividades que permitam ao cérebro processar informações de forma eficaz e começar o dia de maneira mais tranquila.

Uma boa hidratação

Se você já acordou sentindo muita sede, isso ocorre principalmente porque, após várias horas de sono, o corpo desidrata e acumula certas toxinas. Por isso, é importante beber água logo ao sair da cama para ativar o metabolismo.

Fazer exercício

Se o objetivo é melhorar a circulação e a flexibilidade do corpo, o ideal é que sua rotina comece com alguns alongamentos ou exercícios leves para regular o ritmo cardíaco.

Além disso, segundo o psicólogo Travis Bradberry, realizar atividade física logo pela manhã proporciona mais energia para enfrentar o restante do dia.

Tomar um café da manhã saudável

Certifique-se de que sua primeira refeição do dia inclua alimentos ricos em proteínas, fibras e gorduras saudáveis, que ajudam a prevenir doenças cardíacas e a melhorar o desempenho intelectual

