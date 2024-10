A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Hamas confirma a morte de seu líder Yahya Sinwar; dedo arrancado ajudou na identificação "Choramos a morte do grande líder, o irmão mártir Yahya Sinwar, Abu Ibrahim", declarou Khalil al Hayya

O movimento islamista palestino Hamas confirmou nesta sexta-feira (18) a morte de seu líder Yahya Sinwar, um dia após Israel anunciar que o eliminou em uma operação na Faixa de Gaza.

"Choramos a morte do grande líder, o irmão mártir Yahya Sinwar, Abu Ibrahim", declarou Khalil al Hayya, um dirigente do Hamas que mora no Catar, em um vídeo exibido pelo canal Al Jazeera.

Embora Sinwar tenha sido morto em uma operação na quarta-feira, a confirmação oficial de que ele havia tombado só veio um dia depois, após um processo de confirmação de identidade que envolveu a amputação de um dedo e uma operação de remoção do corpo de Rafah, no sul de Gaza.

A operação que resultou na morte de Sinwar foi filmada — com o último registro do líder do Hamas em vida mostrando-o com o rosto coberto por uma camisa e tentando derrubar um drone israelense com um pedaço de madeira.

O laudo da autópsia, obtido pela rede britânica BBC, concluiu que Sinwar foi morto por um tiro na cabeça e por estilhaços de granada.

Apesar da morte na quarta-feira, as tropas israelenses somente foram inspecionar o local da ação com drones na quinta-feira, encontrando o corpo e identificando que ele tinha "semelhança" com Sinwar. De imediato, o cadáver não foi retirado do local, em meio a suspeitas de que pudesse haver algum tipo de armadilha preparada.

A solução encontrada pelos militares para comprovar se estavam diante do principal alvo de Israel em Gaza foi amputar parte de um dedo do corpo e enviá-lo para testes no Estado judeu. Mesmo antes de confirmar a identidade, as Forças Armadas já haviam anunciado que havia uma "grande probabilidade" de o líder palestino estar entre os três mortos na operação.

Apenas após a área ser considerada segura pelos militares é que o corpo de Sinwar foi retirado de Gaza. Uma autópsia completa foi realizada no Instituto Forense de Abu Kabir, segundo relato do site de notícias Walla. A mesma fonte acrescenta que o instituto ainda espera resultados de testes complementares, que devem determinar se havia drogas ou outras substâncias incomuns no sangue de Sinwar no momento de sua morte.

A imprensa israelense noticiou que o corpo do líder do Hamas, após a autópsia, foi transferido para um local secreto dentro de Israel. Ainda não há confirmação oficial do que será feito com os restos mortais.

