Fonte do Hezbollah diz que não há contato com dirigente do grupo desde sexta

Uma fonte do Hezbollah afirmou neste sábado (5) que, desde os bombardeios israelenses de sexta-feira na periferia de Beirute, "se perdeu" o contato com o alto comandante do movimento islamista Hashem Safieddine, apontado como possível sucessor do falecido líder Hassan Nasrallah.

O contato com Hashem Safieddine "se perdeu desde os violentos bombardeios na periferia ao sul de Beirute" na sexta-feira, indicou a fonte, que falou com a AFP sob condição de anonimato.

"Não sabemos se ele estava no local atacado ou quem poderia estar com ele", acrescentou.

Uma segunda fonte deste movimento vinculado ao Irã confirmou que não há comunicação com Safieddine e seu paradeiro é desconhecido.

O Hezbollah "está tentando contato com os quartéis subterrâneos que foram atacados, mas toda vez Israel inicia novos bombardeios que impedem os esforços de resgate", explicou.

Safieddine estava com "o diretor de inteligência do Hezbollah", conhecido como Hajj Murtada, no momento do ataque, acrescentou esta segunda fonte que também falou em condição de anonimato.

Israel lançou na madrugada de sexta-feira 11 bombardeios consecutivos contra o reduto do grupo no sul de Beirute, indicou uma fonte do Hezbollah, segundo a qual este foi um dos ataques mais violentos desde que Israel intensificou sua ofensiva aérea na semana passada.

