SAÚDE HMPV: Índia registra duas internações de bebês por vírus em alta na China Governo indiano reforça que não há alta incomum do vírus respiratório no país, mas mantém vigilância ativa após alerta chinês

O Estado de Karnataka, no Sudoeste da Índia, registrou duas internações de bebês na capital, Bangalore, causados pelo metapneumovírus humano (HMPV). Os casos são os primeiros desde que a China detectou uma alta do vírus respiratório.

De acordo com informações do jornal indiano The Hindu, os diagnósticos foram confirmados pelo Conselho Indiano de Pesquisa Médica (ICMR) e identificados por meio da vigilância de rotina que testa doenças respiratórias para uma série de patógenos, como o HMPV, a gripe e a Covid.

O vírus foi detectado em bebês com histórico de broncopneumonia, infecção que atinge os brônquios dos pulmões, que foram internados no Baptist Hospital, em Bangalore. O primeiro deles, uma menina de três meses, já teve alta. O segundo, um menino de oito meses, que teve o caso confirmado no último dia 3, ainda se recupera no hospital.





As autoridades reforçam, no entanto, que os casos não são motivo de preocupação, já que o HMPV é um vírus conhecido e que costuma aumentar no inverno, estação atual no Hemisfério Norte, onde estão localizadas a Índia e a China.

Ao The Hindu, Harsh Gupta, secretário de Saúde e Bem-Estar Familiar de Karnataka, disse que cerca de 1% de todas as amostras testadas para doenças respiratórias costumam ser de HMPV:

— Esse pode não ser o primeiro caso, pois o monitoramento não estava sendo feito anteriormente. Não há necessidade de pânico, pois o HMPV é como qualquer outro vírus respiratório, que causa um resfriado comum e sintomas semelhantes aos da gripe durante o inverno, especialmente entre as faixas etárias mais jovens e mais velhas.





O país também tem detectado outros casos desde que passou a monitorar mais de perto o vírus, devido ao alerta na China. Nesta segunda-feira, por exemplo, o governo de Tamil Nadu, estado no Sul indiano, afirmou ter identificado dois casos, estáveis, sem dar mais detalhes.

Em nota, reforçou não haver “um aumento significativo de patógenos virais respiratórios” e afirmou que, ainda na segunda-feira, o Ministério da Saúde e Bem-Estar da Família da Índia realizou uma videoconferência com todas as autoridades estaduais de saúde.

“O governo da Índia esclareceu que o vírus HMPV permanece estável e não é motivo de preocupação para pânico. A prevenção do HMPVé semelhante à de qualquer outra infecção respiratória, como cobrir a boca e o nariz ao espirrar/tossir, lavar as mãos, usar máscaras em locais com aglomeração de pessoas e comparecer à unidade de saúde, se necessário”, diz em comunicado.

O metapneumovírus humano, ou HMPV, é um vírus que causa infecção respiratória nas vias superiores e inferiores, como a gripe e a Covid-19, que foi identificado pela primeira vez em 2001. Desde então, diversos países relatam casos causados pelo patógeno: no Brasil, há registros desde 2004.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), trata-se um vírus comum, especialmente durante o inverno e a primavera, “embora nem todos os países testem e publiquem rotineiramente dados sobre as tendências do HMPV”. Isso porque, como ele se manifesta de forma semelhante a outros agentes, nem sempre há a confirmação de que é um caso de HMPV.

“Embora alguns casos possam ser hospitalizados com bronquite ou pneumonia, a maioria das pessoas infectadas pelo HMPV apresenta sintomas respiratórios superiores leves, semelhantes aos do resfriado comum, e se recupera após alguns dias”, continua a OMS em nota.

O HMPV, no entanto, começou a chamar a atenção mundialmente depois que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China (China CDC) publicou uma atualização sobre sua vigilância de agentes respiratórios e identificou uma alta do HMPV no país. Ainda assim, o Influenza, vírus da gripe, continua sendo o principal causador de doença respiratória na China.

No Brasil, o Ministério da Saúde emitiu um comunicado em que afirma estar “acompanhando atentamente o surto de metapneumovírus humano (HMPV) na China, que tem causado infecções respiratórias, especialmente entre crianças do país”. E ressaltou que “a vigilância epidemiológica brasileira está em constante comunicação com autoridades sanitárias da OMS e de vários países, incluindo a China, para monitorar a situação e trocar informações relevantes”.

