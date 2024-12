A- A+

CRIME ORGANIZADO Homem apontado como líder do PCC é preso ao desembarcar de cruzeiro em Santos De acordo com as investigações, o suspeito gerenciava a facção no interior de SP

Um homem de 44 anos, apontado como líder da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), foi preso nesta quinta-feira, 26, durante operação da Polícia Civil, ao desembarcar de um navio de cruzeiro, em Santos, no litoral de São Paulo.

Segundo a polícia, Rogério Faria da Silva, conhecido como 'Morcegão', voltava de uma viagem com a família no transatlântico. A reportagem entrou em contato com a defesa de Rogério e aguarda retorno.

De acordo com as investigações, o suspeito gerenciava a facção no interior de SP.

"O Rogério é uma liderança importante, é cofundador do PCC na nossa região (Limeira). Ele coordenava a chamada 'rota caipira' da droga. A cocaína sai da Bolívia ou do Paraguai, fica escondida no que eles chamam de 'chão' ou 'torre' aqui e, depois de negociada, segue para embarque no Porto de Santos", explica o delegado Leonardo Bürger, responsável pela operação.

A ação teve como objetivo combater o tráfico de drogas na Baixada Santista, atividade criminosa controlada pelo PCC. Segundo a polícia, o Porto de Santos é usado como rota para o envio de cocaína para o exterior.

Os agentes cumpriram dois mandados de prisão temporária e dez mandados de busca e apreensão em Limeira e na cidade do litoral. Uma casa no Residencial Morada das Acácias, em Limeira (SP), funcionava como 'torre' da organização.

No imóvel, os policiais encontraram 400 tijolos de cocaína - o equivalente a meia tonelada da droga. Os dois homens que estavam no local foram presos em flagrante. Um deles atuava como 'gerente' de Rogério.

Além da droga, os policiais apreenderam duas caminhonetes de luxo, celulares, máquina de contar dinheiro, R$ 250 mil em pacotes de cédulas e farto material relacionado à contabilidade do tráfico.

Conforme o delegado, a cocaína estava escondida em fundos falsos de móveis.

"Nós fizemos uma operação em maio deste ano e prendemos 12 integrantes do PCC, inclusive dois líderes locais, o que nos permitiu fechar o cerco na organização que controlava o tráfico em Limeira. Desde então, vínhamos monitorando o líder. Sabíamos que ele estava no cruzeiro de navio com a família e obtivemos o mandado judicial para prendê-lo no desembarque."

Segundo o policial, o investigado levava uma vida de luxo, tinha vários automóveis, entre eles a caminhonete onde a droga estava sendo carregada. Para o cruzeiro, ele alugou uma cabine sofisticada e embarcou com dez familiares.

"Quando o prendemos, as outras pessoas foram liberadas e alguém alertou o gerente dele em Limeira para sumir com a droga, mas nós já tínhamos nosso pessoal vigiando a casa. Eles foram presos carregando a cocaína na caminhonete. Iam mudar de 'chão', mas não deu tempo", disse.

O delegado ainda afirma que as investigações vão prosseguir para atingir outras ramificações da organização. A operação reuniu policiais da Divisão de Investigações Gerais (DIG), Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) e Grupo de Operações Especiais (GOE) de Limeira, com apoio da 5ª Delegacia de Atendimento ao Turista do Porto de Santos.

