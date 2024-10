A- A+

CRUELDADE Homem arremessa gata da janela do 8° andar de prédio na Boa Vista, Centro do Recife; animal morreu Polícia Civil de Pernambuco classifica o crime como "crueldade contra animais". Homem fugiu e não foi preso até agora

Uma gata morreu após ser arremessada do 8° andar de um prédio, no bairro da Boa Vista, área central do Recife. O caso aconteceu no último sábado (19), e o autor do crime teria sido um residente do edifício.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, que foi acionada por moradores do prédio, a "equipe se dirigiu ao apartamento do suspeito, mas constatou que ele havia se evadido".

Os policiais chegaram a conversar com a companheira do homem, que alegou não saber o que havia acontecido.

Em vídeo de câmeras de segurança do local, é possível ver o homem atrair a gata com comida.

Após aparentar ter ficado irritado depois de ser arranhado pela gata, ele a agride, e, então, segura o animal pelas patas e o joga da janela do 8° andar.

Momento em que homem agarra gata para arremessá-la da janela. - Foto: @boavista_ordinario/Reprodução

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que está investigando a ocorrência, por meio da 2ª Delegacia da Boa Vista.

O crime é classificado como "crueldade contra animais".

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime que vitimou um gato nas dependências de um prédio residencial. Mais informações poderão ser repassadas após a completa elucidação do caso", afirmou a PCPE.

