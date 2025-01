Agreste: homem é morto a tiros dentro de carro em Santa Cruz do Capibaribe

A- A+

Um homem de 25 anos identificado, como Eduardo Gonçalves da Silva, foi morto a tiros dentro de um carro, na noite de quinta-feira (30). O crime aconteceu na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco.

Segundo as primeiras informações, ele estava acompanhado de outra pessoa no veículo e, ao ficar sozinho, foi alvejado com vários tiros.

"A vítima, um homem de 25 anos, foi encontrada sem vida, com perfurações de arma de fogo, em via pública, no Poço Fundo, em Santa Cruz do Capibaribe", disse a Polícia Civil de Pernambuco, em nota.

A vítima chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Cruz do Capibaribe, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco na Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe.

Até o momento, não há informações sobre autoria e motivação do crime, que deverão ser apontadas pelo inquérito policial aberto pela corporação.

"As diligências seguem até o esclarecimento do fato", disse a polícia.

O corpo de Eduardo Gonçalves da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste do Estado.

