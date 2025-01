Feminicídio: mulher é morta a golpes de arma branca em Jaboatão; ex-companheiro é preso

A- A+

Uma mulher de 41 anos foi a morta a golpes de arma branca na ONG onde trabalhava, no bairro de Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na tarde de quarta-feira (29).

A Polícia Civil de Pernambuco informou, nesta quinta-feira (30), que o principal suspeito do crime, ex-companheiro da vítima, de 37 anos, foi preso em flagrante durante a madrugada pela equipe de Força-Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul.

O homem foi autuado por feminicídio consumado, ainda segundo a corporação.

"O autor foi levado ao DHPP para realização dos procedimentos cabíveis, ficando em seguida à disposição da Justiça", completou a Polícia Civil.

A mulher, identificada como Simone Menezes, trabalhava na ONG Projeto Saúde Ativa Social. Em comunicado nas redes sociais, a instituição lamentou a morte.

"Para sempre em nossos corações. Sua presença física se foi, mas seu amor permanecerá eternamente", diz a nota de luto.

O sepultamento de Simone será no Cemitério Parque das Flores, no bairro de Tejipió, na Zona Oeste do Recife, a partir das 15h desta quinta-feira.

A reportagem entrou em contato com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) para saber o resultado da audiência de custódia do suspeito do crime e aguarda retorno.

Veja também