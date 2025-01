A- A+

GRANDE RECIFE Parte de prédio desocupado desaba no Conjunto Beira-Mar, em Paulista Defesa Civil não registrou vítimas, mas apura se vigilante do prédio estava no local

Parte do bloco D-10 do Conjunto Beira-Mar, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), desabou nesta quinta-feira (30).

O edifício estava desocupado e a coordenadora da Defesa Civil do município, Cíntia Silva, informou que não houve, até o momento, o registro de vítimas.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram os escombros no local.

Moradores relataram ter escutado estralos na noite de quarta-feira (29) e na manhã desta quinta-feira.

A principal preocupação, segundo a Defesa Civil da cidade, é com o segurança, uma vez que o prédio contava com vigilância para evitar invasões. Não se sabe ainda se o profissional estava no local.

"Autoridades e representantes seguem acompanhando a situação para garantir que o processo ocorra de forma segura e sem prejuízos à população. Novas informações serão divulgadas conforme o andamento dos trabalhos", detalhou a Prefeitura de Paulista.

Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informação não haver recebido chamados para o local.

