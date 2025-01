A- A+

Região Metropolitana do Recife Colisão entre ônibus e caminhão com garrafões de água deixa feridos em Jardim Paulista Baixo Acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (27)

Uma colisão entre um ônibus e um caminhão que transportava garrafões de água deixou 12 pessoas feridas em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (27), na via local do quilômetro 54 da BR-101, no bairro de Jardim Paulista Baixo. O ônibus envolvido fazia a linha TI Pelópidas/TI Macaxeira.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado ao local às 6h09, e que as vítimas tiveram fraturas e escoriações.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o caminhão tombado na pista e pessoas no chão, aguardando atendimento.

Além disso, é possível verificar diversos garrafões de água espalhados na área, provocando retenção na circulação de veículos.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi acionada às 6h15, informou que houve uma colisão lateral entre o ônibus e o caminhão.



Na sequência, o caminhão tombou, espalhando os garrafões de água mineral na pista.



"Um total de 12 passageiros do ônibus ficaram feridos e foram socorridos pelo Samu para unidades de saúde", afirmou a PRF.



O motorista do ônibus realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. Aos agentes, ele disse que o motorista do caminhão desceu uma ladeira, aparentemente sem freio, e atingiu a lateral do ônibus.

A PRF disse, ainda, que o motorista do caminhão não estava no local quando a equipe chegou.

