A tarde deste domingo (26) foi marcada pela diplomação dos quatro novos Patrimônios Vivos da cidade do Recife.

A celebração, que começou por volta das 17h, aconteceu em frente ao museu Paço do Frevo, no centro do Recife, e foi organizada pela Prefeitura da cidade do Recife em parceria com a Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

Neste ano, os homenageados foram a marisqueira Edileuza Silva do Nascimento, a yalorixá Laurinete Moraes (Mãe Nete), a Tribo Indígena Tapirapé e o Balé da Cultura Negra do Recife (Bacnaré).

O reconhecimento, que chega à sua terceira edição, tem como objetivo preservar e valorizar os saberes ancestrais dessas figuras e grupos que representam a riqueza cultural da cidade.

Além do registro municipal, os homenageados receberão bolsas de incentivo mensais em caráter vitalício, garantindo a perpetuação de suas técnicas, tradições e conhecimentos.

Segundo Milu Megale, secretária de Cultura do Recife, o momento é um importante marco de incentivo às políticas públicas culturais dentro da capital.

"Hoje estamos diplomando mais quatro Patrimônios Vivos. Todos os anos, são escolhidas duas pessoas físicas e dois grupos que representam nossa cultura, como parte de um importante projeto de salvaguarda cultural. Este ano, os escolhidos foram definidos por votação democrática envolvendo o Conselho Municipal de Cultura, a sociedade civil e a gestão pública, reforçando nosso compromisso com políticas públicas voltadas à valorização da cultura popular do Recife”, destacou a secretária.

Ensaio aberto com Marron Brasileiro

Logo após a diplomação, às 18h, a festa seguiu com o ensaio aberto do cantor Marron Brasileiro, um dos homenageados do Carnaval 2025.

No palco do Paço do Frevo, Marron cantou sucessos que marcaram a música pernambucana, como “Nas Ondas do Desejo”, “É Tanto Amor”, “Galera do Brasil” e “Arreia a Lenha”.

