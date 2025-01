A- A+

Saúde Homem do Camboja morre de gripe aviária O cambojano se alimentou de galinhas infectadas com o vírus H5N1

Um homem do Camboja de 28 anos morreu de gripe aviária nesta sexta-feira (10) após comer frangos doentes, segundo o Ministério da Saúde do país. O morador da província oriental de Kampong Cham testou positivo para H5N1 no dia anterior à morte.

"O paciente estava em situação crítica com febre, tosse e dificuldade para respirar. A última vítima cambojana criava aves em casa e cozinhava galinhas doentes", informou a pasta.

As autoridades estavam investigando a origem do vírus e procurando por quaisquer casos suspeitos na comunidade. Dessa forma, as autoridades da Saúde local pediram que as pessoas fiquem vigilantes porque "a gripe aviária H5N1 continua sendo uma ameaça à saúde do nosso povo".

Pelo menos três pessoas, incluindo uma menina de dois anos, morreram de gripe aviária no Camboja em 2023, enquanto um menino de nove anos sucumbiu ao vírus no ano passado.

Em julho deste ano, a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que sua capacidade de gerenciar o risco aos humanos representado pelo vírus da gripe aviária H5N1 estava sendo comprometida pela vigilância irregular. Por isso, pediu a todos os países que intensifiquem a vigilância e a notificação da gripe em animais e humanos, e que as nações compartilhem amostras e sequências genéticas.

A gripe aviária A(H5N1) surgiu pela primeira vez em 1996. No entanto, desde o final de 2021, a Europa foi atingida pelo pior surto de gripe aviária, com a América do Norte e a América do Sul também enfrentando surtos graves. Dezenas de milhões de aves domésticas foram sacrificadas em todo o mundo como resultado disso, muitas delas com a cepa H5N1. O surto global também é responsável pela morte de dezenas de milhares de aves selvagens.

