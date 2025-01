A- A+

Saúde Virose no litoral de SP: em meio a surto de norovírus, aumenta praias impróprias para banho Última atualização de balneabilidade da Cetesb aponta 51 locais em que as águas devem ser evitadas por banhistas

Em meio ao surto de gastroenterite causada por norovírus no litoral Norte de São Paulo, aumentou o número de praias consideradas impróprias no estado. Segundo o último boletim da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), o total passou de 38 para 51 nesta semana.

O levantamento aponta que 19 praias impróprias estão no litoral Norte, e 32, na Baixada Santista. Entre elas, as praias do Perequê e da enseada na Avenida Santa Mari, no Guarujá, principal cidade do surto de virose.

No município vizinho de Praia Grande, que também registrou aumento nos casos de gastroenterite, todas as praias estão consideradas impróprias, menos a de Jardim Solemar. O mesmo ocorre em Santos, à exceção de Ponta da Praia e Aparecida. (Confira lista completa)

Em nota, a Cetesb afirma que as principais causas para o aumento no número de locais impróprios para banho “são as chuvas que arrastam a poluição para o mar e o aumento de turistas nessa primeira semana do ano”.

“A Companhia orienta os banhistas a evitarem o contato com a água em praias classificadas como impróprias, pois a exposição pode representar riscos à saúde”, continua.

Em relação ao surto de gastroenterite, a causa foi confirmada como norovírus nesta semana após análise de amostras no Instituto Adolfo Lutz, na capital. Sobre a origem da infecção, a Cetesb diz que apoia a investigação que está sendo coordenada pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo (SES-SP).

Os norovírus são o grupo de vírus mais comum entre as causas virais de gastroenterite, infecção no intestino e no estômago, em todas as faixas etárias. Segundo informações do Hospital Israelita Albert Einstein, os principais sintomas que eles provocam são diarreia intensa, vômito e algumas vezes febre alta.

