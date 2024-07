Homem viaja de SP para o Rio e forja o próprio sequestro para tirar dinheiro de família

A- A+

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu no sábado, 20, um homem que teria forjado o próprio sequestro para tirar dinheiro de familiares.



O suspeito mora no interior de São Paulo e teria ido à capital fluminense em um carro alugado para prestar um serviço no dia 17, quando o suposto desaparecimento foi reportado às autoridades.

De acordo com a investigação, o homem entrou em contato com familiares na sexta-feira, 19, dizendo que estava em cárcere privado e pedindo transferências bancárias. Por meio de videochamadas, dizia que só seria libertado caso pagassem as quantias solicitadas.

As equipes da 66.ª Delegacia de Polícia (Piabetá), na cidade de Magé, e da Delegacia Antissequestro (DAS) conseguiram identificar que as ligações vinham de dentro de uma comunidade em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Após negociação, os policiais conseguiram buscar o suspeito no sábado.

Na delegacia, o homem confessou que foi por conta própria até a comunidade, onde passou os dias consumindo drogas. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por extorsão.

