VIOLÊNCIA Homem que matou mulher com espátula de cozinha na Bahia é preso no Agreste de Pernambuco Crime aconteceu em 16 de setembro deste ano e a prisão do suspeito, na quarta-feira

Um homem de 19 anos suspeito de ser o autor do homicídio de uma mulher de 21 em Itapetinga, no sudoeste da Bahia, foi preso na cidade de Paranatama, no Agreste de Pernambuco, nessa quarta-feira (27).

O crime aconteceu em 16 de setembro deste ano, com requintes de crueldade. A vítima, Gabriela de Sousa, foi assassinada com uma espátula de cozinha industrial.

Além do homem preso em Pernambuco, também participaram do homicídio outro homem de 19 anos e um adolescente de 16 anos — o homem já foi preso e o adolescente, apreendido.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, contra o homem havia um mandado de prisão em aberto. O nome dele não foi revelado pela corporação.

Equipe da Delegacia de Garanhuns, sob o comando do delegado Paulo Fernando de Oliveira Silva, foi ao local onde o homem estava escondido, no Sítio Alto do Vicente, na zona rural da cidade de Paranatama.

No local, ele foi preso, sem esboçar reação à ordem de prisão dada pelos policiais.

"O preventivado foi submetido a exame traumatológico e, após os trâmites legais, encaminhado para audiência de custódia", informou a Polícia Civil de Pernambuco.

Os outros dois envolvidos no crime foram presos no mesmo dia do ocorrido. Segundo o jornal A Tarde, eles confessaram ter matado Gabriela de Souza. Ainda não se sabe, no entanto, qual teria sido a motivação do homicídio.

Perícia da Polícia Técnica baiana identificou um rastro de sangue na casa onde Gabriela foi morta. Da mancha, eles seguiram um rastro de sangue e chegaram a uma outra residência onde estavam dois dos envolvidos. O terceiro, que foi preso na quarta-feira, havia conseguido fugir e foi para Pernambuco.

