POLÍCIA Olinda: homem é morto a tiros em residência no bairro de Ouro Preto Até o momento, não se sabem motivação e autoria do crime

Um homem de 27 anos foi morto a tiros, nesse domingo (15), no bairro de Ouro Preto, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Manoel Henrique do Nascimento Lima estava em uma residência na avenida Senador Nilo de Souza Coelho quando foi alvejado.

Até o momento, não se sabem motivação e autoria do crime. "As diligências seguem até o esclarecimento do fato", informou a Polícia Civil de Pernambuco, que abriu inquérito para investigar o fato, nesta segunda-feira (16).

O crime foi registrado como homicídio consumado pela Força-Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, na área central do Recife.

