Homem tem apêndice removido após osso de galinha perfurar o órgão; entenda

Um homem de 77 anos teve seu apêndice removido após um osso de galinha perfurar o órgão. O objeto também causou uma hemorragia interna (sangramento dentro do organismo). O caso aconteceu na Tunísia e foi publicado no periódico médico Sage Open Medical Case Reports.

De acordo com o relato de caso, ele procurou o Hospital Charles Nicolle, localizado na capital do país, duas semanas depois da ingestão do osso pois sentiu um desconforto no estômago. Antes de ser examinado o idoso (que não teve sua identidade revelada) não apresentava sintomas como febre ou frequência dos batimentos cardíacos anormal.

Além disso, ele não conseguia se lembrar do que poderia ter comido anteriormente. Mas após a realização de uma tomografia computadorizada foi encontrado um pedaço de osso de frango de dois centímetros atravessando o seu apêndice. Então, os médicos descobriram que ele havia comido frango em um churrasco com colegas de trabalho.

Uma cirurgia de emergência removeu o órgão, que é uma parte considerada não essencial do organismo, e o idoso ficou sob observação médica pelo período de quatro dias, quando foi liberado para voltar à sua rotina.

Ainda, segundo os médicos, passado um ano do procedimento cirúrgico, uma avaliação foi feita e o homem passava bem.

"Em nenhum momento ele apresentou dor abdominal e estava consciente ao comer alimentos sólidos", concluíram os autores do relato de caso.

