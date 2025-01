Hospital Pelópidas Silveira, no Curado, será ponto de coleta de sangue na terça (14) e quarta (15)

Em busca de doações de sangue, o Hospital Pelópidas Silveira (HPS), situado às margens da BR-232, no Curado, Zona Oeste do Recife, será ponto de coleta para o público em geral, nesta terça (14) e quarta-feira (15).

A campanha "Você é o tipo de alguém", realizada em parceria com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), busca evitar o desabastecimento do estoque em todo o Estado.

Segundo o Hemope, o mês de janeiro é considerado crítico devido à redução de 30% no número de doadores.

A ação acontece das 8h30 às 12h e das 13h às 16h. Podem doar funcionários do serviço hospitalar, acompanhantes de pacientes e o público em geral que se enquadre nos seguintes requisitos:



- Estar em boas condições de saúde

- Não ter apresentado sintomas gripais nos últimos 15 dias;

- Ter entre 16 e 69 anos;

- Menores de idade precisam estar acompanhados de responsável legal;

- Se for maior de 60 anos, precisa ter feito a primeira doação antes dos 60;

- Pesar mais de 50 kg;

- Estar descansado (mínimo de 6 horas de sono);

- Ter se alimentado nas últimas 3 horas;

- Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas.

Além disso, é necessário apresentar um documento oficial com foto, como RG ou CNH (original ou fotocópia autenticada).

Homens podem doar a cada três meses, e mulheres, a cada quatro meses (exceto os maiores de 60 anos, que podem doar a cada 6 meses).

A expectativa da unidade de saúde é receber 130 pessoas em cada dia, totalizando 260 doações, que irão beneficiar todo o estado de Pernambuco por meio das redes pública e privada de saúde.

O HPS, sob gestão da Fundação de Gestão Hospitalar Martiniano Fernandes (FGH), oferece serviço com perfil exclusivo de cardiologia e necessita, mensalmente, de mais de 110 bolsas de sangue para atender seus pacientes.

"Este é um insumo vital, que não se fabrica nem se compra, sendo necessária a vontade de doar para que possamos atender e ajudar no tratamento dos pacientes do Pelópidas Silveira e de tantas outras unidades hospitalares do Estado", destacou a diretora de Cuidados Interdisciplinares do HPS, Raphaela Muniz.