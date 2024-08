A- A+

SAÚDE Hospital perde pedaço do crânio de paciente e cobra R$ 100 mil pela substituição, nos EUA Equipe médica teria perdido um pedaço de quase 71 centímetros do osso de Fernando Cluster

Fernando Cluster está processando um hospital de Atlanta, nos Estados Unidos, depois que a equipe médica teria perdido um pedaço de quase 71 centímetros de seu crânio.



A parte sumiu após um procedimento de rotina para reduzir a pressão em seu cérebro, segundo o jornal americano Atlanta Journal-Constitution. O paciente passou por uma substituição sintética e agora pede US$ 19 mil pela substituição, o equivalente à cerca de R$ 100 mil, na cotação atual

Ele deu entrada no Emory University Hospital Midtown em setembro de 2022 devido a uma hemorragia intracerebral. Os médicos determinaram que um pedaço de 4,7 por 6 polegadas (aproximadamente 15 cm) de seu crânio precisava ser removido para reduzir a pressão.





Dois meses depois, ao retornar ao hospital para substituir o pedaço do crânio, o hospital não conseguiu encontrá-lo. No local, havia uma pilha de outros fragmentos de ossos não identificados de corpos de outros pacientes.

“Inspecionamos o freezer onde os retalhos ósseos são armazenados e não conseguimos encontrar um retalho ósseo com a identificação de paciente do Sr. Cluster”, dizia uma nota deixada pela equipe do hospital no arquivo médico de Cluster, segundo o jornal americano New York Post. “Havia vários retalhos ósseos com identificação de paciente incompleta ou ausente, mas não conseguimos ter certeza de qual deles, se algum, pertencia ao Sr. Cluster”.

A remoção do pedaço deixou Cluster com uma depressão no lado direito do crânio. No final de novembro, foi colocado um pedaço sintético na cabeça dele, mas o hospital cobrou mais de US$ 19 mil pelo osso para substituir o que eles haviam supostamente perdido.

O paciente e sua esposa tentam que o hospital os indenize pelas contas médicas e danos emocionais.

