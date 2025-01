A- A+

PETS Hospital Veterinário do Recife estará fechado neste fim de semana para procedimento sanitário O procedimento que será realizado no Hospital Veterinário do Recife visa manter o padrão de limpeza e higienização das instalações, para garantir a segurança sanitária e hospitalar aos animais e tutores. Atendimentos retornam na segunda-feira (13)

O Hospital Veterinário do Recife, localizado na Avenida Professor Estevão Ferreira da Costa, N° 23, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife, estará fechado neste fim de semana, no sábado (11) e no domingo (12). O motivo do fechamento temporário é a realização de um procedimento padrão de limpeza e higienização das instalações.

Hospital Veterinário do Recife

O serviço que será realizado no Hospital Veterinário do Recife é rotineiro e visa garantir a segurança sanitária e hospitalar aos animais e tutores que buscam atendimento na unidade veterinária da capital pernambucana.

O atendimento retornará ao fluxo normal na segunda-feira (13), no mesmo horário, das 7h às 18h. A medida visa garantir as exigências de qualidade do Hospital Veterinário do Recife, seguindo padrões da Vigilância Sanitária.

O atendimento retornará ao fluxo normal na segunda-feira (13), no mesmo horário, das 7h às 18h. Foto: Daniel Tavares/PCR.

Veja também

VENEZUELA Oposição venezuelana classifica posse de Maduro como 'golpe de Estado'