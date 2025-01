A- A+

vagas Seleção para estágio supervisionado obrigatório no Hospital Veterinário do Recife é prorrogada Objetivo da prefeitura é preencher sete vagas, com início já a partir de fevereiro

A seleção para estágio supervisionado obrigatório no Hospital Veterinário do Recife foi prorrogada para 15 de janeiro. O objetivo da prefeitura é preencher sete vagas não remuneradas dentro dos requisitos para aprovação e obtenção do diploma de medicina veterinária.

As vagas correspondem às áreas de clínica médica (quatro) e cirurgia (três). Quatro delas são para o turno da manhã e outras três à tarde. O início do estágio deve acontecer já a partir de fevereiro. A carga horária será de 30 horas semanais, com duração de cinco meses.

Como se inscrever

Os interessados devem enviar currículo, em formato PDF, para o e-mail [email protected] até as 23h59 do dia 15 de janeiro. Para concorrer, o estudante precisa estar cursando a cadeira de estágio supervisionado obrigatório – que está disposta, a depender da grade do curso, no 10º ou 11º período. Currículos fora destas diretrizes não serão aceitos.

O processo seletivo será feito em duas etapas: análise curricular e prova prática. O resultado será divulgado até o dia 23 de janeiro e os estágios terão início imediato. Os selecionados deverão apresentar seguro e Termo de Compromisso de Estágio oriundos de sua Instituição de Ensino.

O Hospital Veterinário do Recife funciona de domingo a domingo, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste da cidade. Em obras de reforma e ampliação, em breve a unidade funcionará 24 horas. Atualmente, o atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e das 7h às 13h aos sábados e domingos.

